矽谷藝術家圖景 惕厲亞裔不做「啞裔」

館長舒建華（左）表示，藝術家們用最直接的情感，表達出亞裔生活的真實感受。（記者李榮／攝影）

5月份是美國 的亞太裔傳統月。矽谷亞洲藝術中心趁亞太裔傳統月舉辦「處境：來自美國亞裔 藝術家的圖景」，邀請19位藝術家展出40多幅作品，展現亞裔藝術家生活各方面的體悟，以及多年來的累積與創作，透過藝術呈現出亞裔在美國的「處境」。

參加展出的藝術家包括鄭月波、王昌杰、劉業昭、鄭重賓、Michael Arcega、何工、古銑賢、梁禮清、鄭澤傑、余春明、范遷、張曉暢、吳芳、李家駿、關山大拙、關山小草、劉健、蔣奇谷、侯寧等19人。

矽谷亞洲藝術中心副館長徐心如指出，這些藝術家風格各異，使用的媒材也可以說是天差地別，「他們在美生活的年代跨越半個世紀，面對文化衝突，很多人曾經彷徨、掙扎、堅守、融入。而他們的藝術作品，在異國、他鄉的土地上會開出怎樣的花朵？他們的作品，又會帶給我們怎樣的啟示？」

她表示，5月是亞太裔傳統月，當初會選擇5月作為亞太裔傳統月有兩個原因，一是第一批日本移民於1843年5月7日抵達美國，二是橫貫美國大陸太平洋鐵路於1869年5月10日慶祝東西結合。而修建太平洋鐵路的主力就是華人鐵道勞工。近來美國仇視與歧視亞裔的情況頻傳，舉辦來自美國亞裔藝術家的展覽，就是希望從藝術家的眼光與角度，呈現亞裔對於生活的觀察，表達出亞裔在美國的處境。

藝術中心介紹，參展藝術家不僅有華人，也有菲律賓裔，例如Michael Arcega就用曾是美國大兵代名詞的「罐頭午餐肉」，製作成亞太地圖，省思亞洲的美國意識和美國的亞洲意識。

關山大拙與作品「會說話的羊」。（記者李榮／攝影） 「會說話的羊」。（記者李榮／攝影）

出生於北京的滿族藝術家關山大拙，過去曾在日本留學，後來定居加州 。隱居北加州濱海的他指出，自己的創作理念一直是「碰撞」，認為藝術是一種身心的按摩，表達不同的情感。這次其中一個作品是中國傳統建築的榫木結構做的剪刀，再插入石頭的山羊，正好是「啞裔」的喻像。他說，作品製作的時間很快，但是整個構思，是想了好幾年的成果。

展覽由5月6日至6月5日(周二至周六上午11時至下午4時30分)，地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara。免費停車，請戴口罩、保持社交距離。