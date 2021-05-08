南灣Santana Row商業復甦 直追疫前

Santana Row商業活動已自新冠疫情中反彈，並有住商混和綜合的標誌性區域進駐。管理Santana Row中心的「聯邦房地產投資 基金」(Federal Realty Investment Trust)主管表示，南灣交通幾乎恢復到疫情前水平，居民人數大增，聖荷西 中心的辦公室租用情況穩健。

聯邦房地產投資基金主管本周與分析師舉行的電話會議中，詳細討論公司第一季度財務狀況，特別指出Santana Row業務的顯著反彈，其為灣區知名零售與餐飲中心之一。其中，今年最重要的計畫，就是科技公司NetApp決定在聖荷西設置混和用途中心，並將總部搬至Santana Row。

聯邦房地產投資基金相信，與NetApp的合作，顯示灣區有更多科技公司離開舊金山、自灣區北部與中部向南遷移，將讓聖荷西受益。科技公司偏好像Santana Row這樣同時擁有零售、餐館、旅館、娛樂與住房等多功能的中心。聯邦房地產投資基金執行長伍德(Donald Wood)表示，聖荷西與矽谷已成為來自舊金山城市與郊區移民潮的受益者。

混和用途中心也可見到來自各地遊客與購物潮回流。伍德指出，根據Santana Row中心停車系統數據，4月份交通流量比1月增加69%，幾乎已快接近疫情前水平。Santana Row住房情況也在改善中，住房率曾於去年中旬下降至91%，今年又已回到95%。

在辦公室租賃方面，NetApp在Santana Row 700號地址租用30萬1000平方呎辦公室。另一家科技公司Splunk先前曾租用這棟建築物，但尚未遷入並已終止租約，但仍在附近租用其他地點。伍德指出，Santana Row混和用途中心提供NetApp更好的員工體驗，多項設施留住人才，並吸引更多優秀人才加入。

此外，聯邦房地產公司(Federal Realty)營運長柏克斯(Jeff Berkes)也在電話會議中透露，Santana Row最近也吸引許多新餐館與零售商進駐。