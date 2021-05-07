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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

要求員工打疫苗？灣區企業意願較全美高

編譯組／灣區 6日電
調查顯示，灣區企業要求員工接種疫苗的可能性，高於美國其他地區。(美聯社)
調查顯示，灣區企業要求員工接種疫苗的可能性，高於美國其他地區。(美聯社)

大部分企業有權要求員工接種疫苗以對抗新冠病毒，但全美許多公司正考慮是否強制要求施打疫苗，以避免面對隱私考量與不滿員工可能引起的公開騷動。不過，灣區企業要求員工接種疫苗的可能性，比美國其他地區高。

人口普查近來資料顯示，4月第二周的小型商業調查數據中，相較於全國僅有3%企業要求員工提供接種疫苗證明，舊金山-屋崙-柏克萊大都會地區則有7.5%企業對員工提出疫苗證明要求。調查數據涉及需要提出疫苗證明的員工、是否需要返回面對面工作崗位。統計不包括上周並未實際上班的員工。多數大型公司、例如臉書，同意員工遠程工作，以鼓勵員工接種疫苗取代強制要求。

根據美國疾病控制與防治中心最新資料，舊金山有超過41%人口已完全接種疫苗。雖然只有7.5%企業對員工提出疫苗證明要求，比例卻在全美排名第二、僅次於紐約市與紐澤西部分地區的7.8%。洛杉磯-長灘-安納罕地區則排名第三、有6.2%企業要求提出疫苗接種證明。

是否完全接種疫苗是對許多人來說，是極具爭議的議題，部分專家預測，導因於對疫苗的猶豫與抗拒，美國可能無法達到群體免疫。此外，來自第三方的強制要求、例如雇主，也增加了爭議，例如鳳凰城地區，沒有企業答覆是否需要接種疫苗證明，但有相當高比例企業（估計約有90%）明確表示，他們不需要疫苗接種證明。

柏克萊加大傳染病專家斯渥茲伯格（Dr. John Swartzberg）表示，是否需要提供疫苗證明是許多公司面臨的難題。大部分大型公司避免強制要求疫苗證明，但小型公司、特別是員工需要親自到工作崗位上班的商業，較傾向要求疫苗證明，確保不會有超級傳播事件發生，員工也較願意到工作場合，無須擔心生病或害怕病毒。

Fisher Phillips律師事務所律師史威斯（Hannah Sweiss）表示，疫情期間在聯邦與州法規允許之下，雇主可向員工詢問他們的疫苗施打情況，但仍可能承擔隱私風險，「你可詢問員工有關疫苗接種狀況。但不能再深入問到底」。公司可詢問員工何時及施打何種疫苗，但必須謹慎，一次僅詢問一組人，避免可能造成歧視。

人口普查也詢問公司是否提供返工前一周的新冠測試陰性結果，斯渥茲伯格表示，儘管這種方法個安全性較差，但與提供疫苗接種證明相比，確實有更高比例。舊金山排名第四、有9.1%的一般小型商業要求提供陰性報告，要求員工返回辦公司的公司中、有12%要求提供返工前一周的陰性報告。

疫苗 美國 舊金山

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