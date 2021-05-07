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驚傳430學生校友受害 2女生發起「我也是洛斯蓋圖高中」運動

記者陳程威／洛斯蓋圖報導
索非亞(左)與露易表示，洛斯蓋圖高中長期存在校園性侵環境。（記者陳程威╱攝影）
索非亞(左)與露易表示，洛斯蓋圖高中長期存在校園性侵環境。（記者陳程威╱攝影）

洛斯蓋圖高中最近關於性侵害事件頻傳。早先，洛斯蓋圖高中生羅卓雅 (Mia Lozoya) 就向偵辦人員表示，她在校外遭受他人性侵害。隨後洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區就已經發表聲明，會嚴肅對待任何有關於性侵害的指控。然而，羅卓雅在受訪時就表示，洛斯蓋圖高中並沒有積極作為，「涉嫌性侵」的男生仍被允許上學，僅僅是在事後將涉事高中男生的課表與其課表調換開。

兩位洛斯阿圖的高四女學生於去年在Me too運動的啟發下，就專門針對洛斯蓋圖高中存在的校園性侵行為專門發起了「我也是洛斯蓋圖高中」（@metoolghs）的運動。

組織建立者露易（Sasha Ryu）表示，有數百名洛斯蓋圖高中的校友以及在校生經受到校園性侵害。同時，根據該組織發布的調查顯示，其中有超過430位洛斯蓋圖高中的學生或者校友被強迫發生性行為。

露易表示，作為性侵害的倖存者，希望能夠讓洛斯蓋圖高中長期存在的性侵害歷史，以及對於性侵害受害者噤聲的文化，在這個世代手中終結。「我希望能夠有更多的受害者站出來，說出自己的故事」。露易希望表示，有害的文化在校園的各個面向上傳播。

同樣是洛斯蓋圖Me too組織創建者的索非亞表示，學校的文化以及校方透過有意無意的施壓行為希望能夠讓性侵受害者噤聲。「他們通常都會表示理解我們的遭遇，但這僅僅是停留在口頭上。」索非亞說，學校領導部門會透過多種渠道以及管道對受害者進行施壓。其中包括希望學生能夠盡量少的接受媒體採訪，並揚言要給大學的招生主管部門寫信等作法。

「你知道的，我們跟學校的領導層的關係是不對等。他們都是大人，擁有更多的資源。」露易表示，希望能夠創建一個安全且舒適的環境，讓性侵受害者們說出自己的故事，更重要的是要改變那種存在已經的有害的校園性侵文化。

截至發稿，洛斯蓋圖高中尚未對施壓性侵受害者的指控做出回應。

洛斯蓋圖高中近期面臨多起校園性侵指控。（記者陳程威╱攝影）
洛斯蓋圖高中近期面臨多起校園性侵指控。（記者陳程威╱攝影）

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