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遠程優先 加密貨幣交易所龍頭Coinbase關金山總部

編譯組╱灣區 6日電
美國最大加密貨幣交易公司Coinbase計畫關閉舊金山總部，不再設新總部。Coinbase執行長阿姆斯壯強調「遠程優先」政策。(Getty Images)
美國最大加密貨幣交易公司Coinbase計畫關閉舊金山總部，不再設新總部。Coinbase執行長阿姆斯壯強調「遠程優先」政策。(Getty Images)

美國加密貨幣交易所龍頭「Coinbase」2月曾宣布，將公司舊金山總部降級為一般辦公室，推動公司去中心化(decentralized)的計畫。現在則計畫將完全關閉舊金山總部，同時實踐「遠程優先」(remote-first)策略。Coinbase於5日正式宣布，舊金山辦公室將於2022年關閉，且不再設立新總部。

Coinbase在官方推特表示，公司致力於不設立總部，重要的是展現去中心化的工作人力，沒有一個地點比另一個地點重要。關閉舊金山辦公室是公司邁進一大步，確定沒有一個辦公室會成為非官方總部。這也代表著職場成就是基於能力與產出，而非在哪個地點工作。公司亦表示，仍將在舊金山為員工提供一個小型辦公室，若他們願意，可選擇在那裡工作。

全美有越來越多公司具動力與意願，讓員工能永久在家上班。臉書、推特、Salesforce、福特公司皆表示，員工可在疫情之後遠程工作，部分公司則取消辦公室租約。

Coinbase執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)曾於2020年5月表示，在疫情之後，公司將實施「遠程優先」政策。他說，若員工本身有意願，絕大多數可選擇在家上班，但也可選擇持續以辦公室為工作基地。他在部落格發文表示，相信不僅遠程工作可存在，對公司來說，更創造機會與策略優勢，包括獲得更多人才。公司長期目標是在十個城市各有一層辦公室，而非在同一個城市有十層樓辦公空間。

疫情期間，有許多媒體報導「矽谷科技出走潮」，員工與公司考量遠程工作的好處，促動他們從矽谷搬到低稅率地區，例如佛羅里達與德州。阿姆斯壯今年2月表示，自2020年1月開始，Coinbase約計有150名員工、或約占公司舊金山辦公室員工總數30%，已離開舊金山到其他地點遠程上班。

舊金山 疫情 在家上班

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