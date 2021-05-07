減少遠距 Google宣布員工重返辦公園區

Google宣布員工重返辦公園區計畫，今後將恢復以在園區工作為主。（Getty Images）

Google 宣布，他們會逐漸將員工的工作型態從目前的遠距工作恢復為園區工作。員工今後每周至少要到園區上班數日。

Google在部落格上發出聲明表示，員工可以申請100%遠距工作或轉換辦公室，但薪資可能會減少。Google早前曾表示，大多數員工可以繼續遠距工作到9月，6日的聲明並未改變這項決定。

Google執行長皮采（Sundar Pichai）在聲明中說：「過去20多年來，員工總是在辦公室裡解決有趣的問題。園區一直是Google社區的核心。大多數員工也希望能回到園區工作。」

皮采表示，會採取混合工作模式，員工每周最多只需要到園區工作三天，其他兩天「想在哪裡工作都行」。他補充，在園區上班的時間會著重團隊合作，員工負責的產品和工作職務會指示他們何時該進辦公室。皮采說，未來會有約六成員工每周到園區工作數天。

皮采說，公司的工作空間團隊設計了新型的辦公室空間，一項正在進行測試的方案是「查爾斯頓營區」（Camp Charleston）。從部落格上貼出的照片可以看出，「查爾斯頓營區」有木桌、色彩鮮豔的長椅和許多花草，屋頂類似帳篷，通風性良好，有如一個豪華的露營木屋，這裡將作為較大型的團隊工作區。

除了改變園區辦公空間，工作空間團隊也正在研究先進的視訊合作工具，以提高園區員工和遠距員工合作的效率。

皮采還表示，在有能力協助達成團隊和業務目標的前提下，員工可以申請100%遠距工作或轉換辦公室。不過，他說：「無論是選擇轉換辦公室或100%遠距工作，你的薪資會根據你的新工作地點做出調整。」公司未來會有一些「純遠距工作子團隊」。

此外，皮采還宣布一項「無處不在工作周」（work-from-anywhere weeks）計畫。在主管的同意下，員工每年最多可以有一個月時間不必進辦公室。「這項計畫的目的是為了讓員工在夏季和假日旅遊時有更多的工作彈性。」

皮采並未提到何時會開始進行這些改變，但表示下個月中旬之前會提供員工更多訊息。