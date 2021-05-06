庫比蒂諾學區特別選舉 A提案難過關
由於經費不足，庫比蒂諾聯合學區（CUSD）4日舉行特別公投。根據已開出95%的選票結果顯示，有59.04%，過1萬4000名選民投票贊成，但距離通過Measure A(A 提案)所需的66.67%絕對多數仍顯困難。庫比蒂諾聯合學區已於4日晚間向家長們發送電子郵件，表示學區預計Measure A將不會通過，並感謝支持A提案的家長。
庫比蒂諾聯合學區委員劉錦宗（Jerry Liu）5日受訪表示，雖然對於選舉結果表示失望，但作為學區委員將會尊重所有選民做的決定。他表示，學區將會在20日就此召開會議，探討相關的應用措施。「所有的選項都將被考慮。」
劉錦宗表示，庫比蒂諾聯合學區在全州學區撥款中排名墊底的2%。特別是跟周邊的洛斯阿圖、桑尼維爾和薩拉度加相比。對於此次選舉的初步結果， 劉錦宗表示，庫比蒂諾的選民們比以往都更為分裂，特別是自新冠疫情以來從是否應該關閉校園到重啟校園決定的爭議過程。
「我希望無論如何，選民們不要因為立場的分歧而懲罰孩子。」他表示，庫比蒂諾學區的資金嚴重不足，在全州學區撥款中排名墊底的2%。特別是跟周邊的洛斯阿圖、桑尼維爾和薩拉度加相比。
雖然此次學區的特別選舉受到了大多數庫比蒂諾市議員們的肯定，同時庫比蒂諾市也有民眾發起成立了支持Measure A的相關組織。然而，包括矽谷納稅人協會（Silicon Valley Taxpayers Association）在內反加稅團體對於Measure A表示強烈的反對。同時，根據聖他克拉拉縣選舉辦公室的數據，截止5日晚間，投票率已經超過三成。
劉錦宗表示，接下來學區將會就所有的可能性進行討論。「我希望家長們，特別是學生們也都能積極跟我們反映意見。」學區有可能採取的措施包括但不限於停課、裁撤教師、關停某些學校、變賣學區財產、增加課堂學生人數等。截止目前，庫比蒂諾聯合學區共有超過19所小學，5所中學，以及1所中小學混合學校。他表示，無論學區最終做出什麼決定都將是痛苦且艱難的。「最終，我們社區裡面的每一個人都將受到影響。」
劉錦宗強調，儘管是受到了經濟狀況的影響，但學區對於秋季將會恢復面對面的承諾仍然是堅定的。「秋季我們仍然將會恢復一周五天的面對面授課。」
庫比蒂諾聯合學區A提案的主要內容為，向學區內每塊地目每年徵收398元地目稅(parcel tax)，以取代舊有提案每年徵收250元地目稅，也就是把地目稅提高148元。如果通過，預期將在未來八年內每年為學區增加1400萬元收入。A提案需要三分之二多數同意通過。
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