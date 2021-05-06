庫比蒂諾學區特別選舉 A提案難過關

最新投票結果顯示庫比蒂諾學區Measure A 特別選舉難通過。（記者陳程威/翻攝）

由於經費不足，庫比蒂諾聯合學區 （CUSD）4日舉行特別公投。根據已開出95%的選票結果顯示，有59.04%，過1萬4000名選民投票 贊成，但距離通過Measure A(A 提案)所需的66.67%絕對多數仍顯困難。庫比蒂諾聯合學區已於4日晚間向家長們發送電子郵件，表示學區預計Measure A將不會通過，並感謝支持A提案的家長。

庫比蒂諾聯合學區委員劉錦宗（Jerry Liu）5日受訪表示，雖然對於選舉結果表示失望，但作為學區委員將會尊重所有選民做的決定。他表示，學區將會在20日就此召開會議，探討相關的應用措施。「所有的選項都將被考慮。」

劉錦宗表示，庫比蒂諾聯合學區在全州學區撥款中排名墊底的2%。特別是跟周邊的洛斯阿圖、桑尼維爾和薩拉度加相比。對於此次選舉的初步結果， 劉錦宗表示，庫比蒂諾的選民們比以往都更為分裂，特別是自新冠疫情 以來從是否應該關閉校園到重啟校園決定的爭議過程。

「我希望無論如何，選民們不要因為立場的分歧而懲罰孩子。」他表示，庫比蒂諾學區的資金嚴重不足，在全州學區撥款中排名墊底的2%。特別是跟周邊的洛斯阿圖、桑尼維爾和薩拉度加相比。

雖然此次學區的特別選舉受到了大多數庫比蒂諾市議員們的肯定，同時庫比蒂諾市也有民眾發起成立了支持Measure A的相關組織。然而，包括矽谷納稅人協會（Silicon Valley Taxpayers Association）在內反加稅團體對於Measure A表示強烈的反對。同時，根據聖他克拉拉縣選舉辦公室的數據，截止5日晚間，投票率已經超過三成。

劉錦宗表示，接下來學區將會就所有的可能性進行討論。「我希望家長們，特別是學生們也都能積極跟我們反映意見。」學區有可能採取的措施包括但不限於停課、裁撤教師、關停某些學校、變賣學區財產、增加課堂學生人數等。截止目前，庫比蒂諾聯合學區共有超過19所小學，5所中學，以及1所中小學混合學校。他表示，無論學區最終做出什麼決定都將是痛苦且艱難的。「最終，我們社區裡面的每一個人都將受到影響。」

劉錦宗強調，儘管是受到了經濟狀況的影響，但學區對於秋季將會恢復面對面的承諾仍然是堅定的。「秋季我們仍然將會恢復一周五天的面對面授課。」

庫比蒂諾聯合學區A提案的主要內容為，向學區內每塊地目每年徵收398元地目稅(parcel tax)，以取代舊有提案每年徵收250元地目稅，也就是把地目稅提高148元。如果通過，預期將在未來八年內每年為學區增加1400萬元收入。A提案需要三分之二多數同意通過。