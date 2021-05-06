亞太傳統月╱華裔記者陳亦芃：亞裔覺醒 挺身而出

華裔記者陳亦芃分享自己的成長經歷，並認為亞裔應該發聲。（取自CNN網站）

分享成長經歷 指採訪曾遭怒罵

近來亞裔 遭受歧視 與仇視的事件頻傳，灣區長大的美國有線電視新聞網（CNN）華裔記者陳亦芃（Natasha Chen），日前在CNN分享自己從小因膚色遭受異樣眼光、差別待遇的經歷，講述亞裔如何在此次疫情與多波攻擊中慢慢覺醒，為自己的族群發聲。

陳亦芃去年5月曾因戴口罩在南卡羅萊納的默特爾海灘（Myrtle Beach）採訪，受到民眾怒罵「摘下口罩，滾出我的國家」。她回憶，自己7歲時就曾因膚色、長相，受到語言歧視。當時有人用英文問她問題，但她因害羞未回答，卻被反問「是不是不會說英文？」。她認為，如果自己是白人，對方就不會質疑她的英文能力，「從那時我就知道，我的長相、膚色，不完全屬於這片土地。」

歧視與質疑 以往容易被忽略

她指出，這樣的歧視、質疑在亞太裔族群和其他移民文化中已是見怪不怪，而從小許多亞裔家長就教導孩子忽略惡意攻擊，「父母要我們在學校表現優異，並從優良的行為中獲得尊重和認可，成為所謂的『模範少數』。」因此過去，亞裔很少參加各類社會運動，面對歧視與攻擊多選擇視而不見，不太會反擊，就算真的有人願意發聲，也會受到部分亞裔民眾議論。

「而在多數美國歷史教材中，也少有提到反亞裔的歷史事件。」她在文中舉例，包括：1882年的排華法案、二戰期間的日本集中營、陳果仁（Vincent Chin）遭白人毆打致死事件等。但，過去一年來，反亞裔事件不僅僅只是書上文字，而是真正存在日常生活中，因此越來越多年輕亞裔開始重視這些議題。

反亞裔事件 讓問題浮上檯面

非營利組織「停止仇恨亞太裔」團體（Stop AAPI Hate）自2020年3月19日開始追蹤亞裔歧視、攻擊等相關案件，至今共收到3795起報案。今年1、2月竟就有約503起鎖定亞裔的攻擊或歧視事件。這些反亞裔事件和媒體關注，讓長期受到忽視的問題重新浮上檯面，終於進入主流。

尤其是在今年3月亞特蘭大 發生按摩中心槍擊案後，亞裔族群漸漸覺醒。亞特蘭大韓裔牧師Byeong Cheol Han曾在受訪時向陳亦芃表示，如今是亞裔團結的時刻，亞裔開始願意為自己的權益發聲，並參與社會正義運動，「過去很多亞裔選擇不觸碰這些議題，只專注在認真討生活，但現在情況改變了。」

亞裔急診室醫生Carol Pak-Teng創立亞太裔醫師社群，並在槍擊案發生後為受害者家庭募款。她表示，亞特蘭大槍擊案讓主流媒體和社會再也無法忽視反亞裔議題，也讓更多亞裔正視暴力案件。

現在有更多管道可以發聲

網路媒體Asian Feed執行長Michael Lai向CNN透露，平台收到許多反亞裔相關案件通報，包括在舊金山、紐約頻傳的亞裔長者攻擊事件，「但現在亞裔有更多管道可以發聲，也更願意挺身而出。」

陳亦芃表示，對許多竭力試圖謀生的移民家庭來說，這類為亞裔發聲、維權的情況，還是可能讓他們覺得不自在，「但這不代表他們就是冷漠。」她形容，不管是當年那個害羞的7歲孩子，還是成年人在消化這些悲劇事件，都是亞裔尋找自己聲音的過程，「但我們現在清楚知道，我們可以發聲了。」