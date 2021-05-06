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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

灣區郵區接種率 94304聖縣98.9%最高

編譯組／綜合5日電
數據顯示，灣區九個縣中的許多縣，接種疫苗的人口均屬州內最多的。(Getty Images)
數據顯示，灣區九個縣中的許多縣，接種疫苗的人口均屬州內最多的。(Getty Images)

你現在可以知道附近有多少人接種了疫苗

加州上周發布了一組新的數據，顯示在該州1700多個郵遞區號中，有多少居民已經完全接種或至少接種了一劑COVID-19疫苗。該數據顯示，灣區九個縣中的許多縣，其接種疫苗的人口均屬州內最多的。

在聖他克拉拉縣的94304郵遞區號中，98.9%的居民已經接受了至少一劑疫苗。居住在洛斯阿圖山和巴洛阿圖的3171名16歲及以上的居民中，有2303人已完全接種疫苗。

在東灣，郵遞區號94707—橫跨北柏克萊丘陵、肯辛頓、阿爾巴尼和列治文—98.7%的居民已經至少接種了一針。而在康曲柯士達郵遞區號94582，包括聖拉蒙的一大片地區，94.8%的人已經注射了一針或更多。

在另一極端，灣區也有幾個縣在疫苗推廣方面落後了。阿拉米達縣的94603郵區只有46.3%的人接受了至少一劑疫苗。這個地區就在屋崙體育館的南部。那裡開設了一個大規模的疫苗接種點，以幫助生活在弱勢社區的人們獲得疫苗。

自12月開始推廣接種以來，加州已經注射疫苗超過3000萬劑。根據州政府的數據，有資格接種疫苗的居民中，41%的人已經完全接種，19%的人部分接種。

疫苗 加州 灣區

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