家庭廚房餐廳 阿拉米達縣將合法化

阿拉米達縣居民將能合法地準備並出售家庭廚房自製餐點。阿縣議員4日一讀通過相關營運的允許條例。法令提供家庭廚師「微型企業家庭廚房營運」許可(Microenterprise Home Kitchen Operations)或簡稱「MEHKOS」。加州 大部分地區的家庭廚房原屬非法，直至2018年9月州法通過第626法案(Assembly Bill 626)，允許各縣選擇並發放管轄範圍內的MEHKOS許可。

前聖利安曲市議員湯瑪斯(Lee Thomas)表示，將不再有人因為了生存而烹飪被定罪。湯瑪斯自家經營家庭烤肉與燒烤業務，並致力於透過「烹飪聯盟」(COOK Alliance)爭取家庭立法，而幫助其他家庭廚師。他表示，新冠疫情 導致經濟困境，家庭廚房法令通過的需求，比過去更迫切。許多失業的餐飲業者轉為替他人做飯而謀生。經濟重建仍需兩年時間，許多人為了養家餬口而轉做家庭廚房。

湯瑪斯也說，小型家庭食品業出現強大需求，以自己為例，在疫情開始時，許多鄰居與客戶就向他訂購燒烤食物。即使居家避疫限制解除，部分客戶仍持續訂購，因為認為到擁擠市中心領取食物並不安全。家庭廚房除了協助部分人士在疫情導致經濟惡劣情勢下謀生外，一些廚師認為，開設家庭廚房業務許可通過，可協助他們在家開設小型廚房業務。家用廚房微型企業合法化，讓他們實現開餐館的夢想。

阿縣並未限制設立多少家庭廚房數量或經營哪些類型的廚房，但廚師們必須獲得縣衛生部門許可，支付每年696元檢查費用。每個微型家庭廚房每天最多只能提供30份餐點、或每周60份餐點，每個家庭廚房的可驗證年銷售淨總額(verifiable gross annual sales)不能超過5萬元。食物必須在同一天準備、煮食並供餐，每個家庭廚房可聘請一名家庭成員以外的全職員工。

阿拉米達縣是繼河濱、聖他芭芭拉縣之後，頒布家庭廚房許可的郡縣。柏克萊市也通過相似法令、允許家庭食品經營業務。其他郡縣也考慮跟進。

縣議員麥利(Nate Miley)表達部分對確保家庭廚房遵守法令規則的擔憂，但衛生部門官員表示，若發生違規，許可將被吊銷，相關單位並進行檢查並調查投訴，程序與一般餐館相同。縣議會4日投票 一致一讀通過法令，條例可望將於5月18日二讀通過。

阿縣議會主席卡森(Keith Carson)在投票後發表聲明，餐飲業在疫情期間受到嚴重打擊，越來越需要運用家庭廚房方式，讓個人廚藝可透過銷售產品來謀生。阿拉米達縣以加入家庭廚房合法化郡縣一員為榮，為新生代創業人士提供更可負擔的機會，將產品推向市場。