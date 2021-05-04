強制員工接種？ 灣區企業觀望 多採取鼓勵措施

大部分灣區科技企業目前對員工接種疫苗的態度鼓勵多過強迫。（美聯社）

灣區 企業逐漸從疫情封鎖中走出，重新開放職場迎接員工回來，這個過程必須面對許多問題，其中最棘手的是：是否該強制員工接種新冠疫苗 ？

灣區勞工律師拉帕波特 （Sandy Rappaport）說：「我最近接到最多的電話都是詢問：我們該怎麼處理疫苗接種問題？我們可以強制要求員工接種嗎？如果我們不強制，萬一有員工說要等全體員工都接種才願意回來，該怎麼辦？」

企業重開辦公室要處理的問題一籮筐，從一次該讓多少名員工回來，到重新安排室內空間、安裝屏障、改善通風、及設計遠距和現場的混合工作模式等。不過，最大的挑戰是，如何在保護所有員工的同時，不侵犯到他們的隱私或根深蒂固的觀念。

專家表示，法律明文規定，企業可以要求員工重回辦公室，也可以強制要求員接種新冠疫苗作為雇用條件，但是，可以強制要求員工接種疫苗不代表企業一定要這麼做。

拉帕波特說：「雇用和留住人才沒有這麼簡單。如果好員工不接受公司強制接種疫苗的政策，企業是否捨得讓他走？」

截至目前，除了醫療企業和部分大學強制要求接種疫苗，大部分雇主採取的都是鼓勵措施，包括Google、臉書和Uber。商用房地產公司Savills 3月對超過100家美國科技企業進行一項調查，調查發現，只有不到十分之一的企業表示會強制員工接種疫苗，但一半以上的企業表示還未決定。

聖荷西科技巨頭Cisco表示，不會強迫員工接種疫苗，但他們認為，隨著辦公室員工人數不斷增加，員工每周必須接受一次病毒檢測。

拉帕波特表示，儘管雇主可以要求員工出示接種證明，員工是否接種疫苗仍必須被視為個人醫療訊息保密，只有在公司管理或營運「需要了解」的基礎上才能查閱。

此外，加州公平就業與住房局（Department of Fair Employment and Housing）表示，面對因宗教理由反對接種疫苗的員工，雇主可以透過職務重組、職務調動或工作方式調整等辦法來處理。

拉帕波特指出，企業正在權衡利弊和等待究竟有多少員工接種疫苗的結果。她說：「如果公司有90%以上的接種率，或許就不需要強制要求。」

拉帕波特建議，雇主可以採取現場和遠距工作混合的方式來處理沒有接種疫苗的員工。