中文學校聯合會多媒體簡報比賽 網上競技踴躍

中文學校聯合會多媒體比賽，學生創意豐富，令人印象深刻。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會每年都舉行多媒體簡報比賽，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改為網上舉行，但還是吸引灣區 多個會員學校學生參加。比賽配合美國大學理事會的AP教學指引，鼓勵學生深入了解中華文化，學生將上網查詢所得資料融會貫通後，以平面設計、文字、影音及結合多媒體簡報的方式，用中文創作呈現出來。

當日比賽的主題為「網路學習經驗談」。北加 州中文學校聯合會會長陳亳蕙表示，多媒體簡報比賽是非常有趣及多元化的比賽，不僅能激發學生的創造力，更能充分展現自我，有「文創」的感覺。

她表示，組隊參賽的學生都是各校菁英，選手們以活潑生動的方式呈現過去一年來網路學習的經驗。劉華馥、酈如丘、張東明等三位評審老師，不僅用互動方式向參賽者提問，同時也對學生的表現做了精采的講評。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅都上線致意。閻樹榮表示，參賽學生都是各校的驕傲，能參賽就算是得獎，希望大家勝不驕、敗不餒，持之以恆繼續練習，日益精進表達能力。閻樹榮並對聯合會舉辦這次比賽讚譽有佳，感謝聯合會鼓勵學生利用影音、動畫並結合時事，將網路經驗透過多媒體形式表達出來。

徐廣梅表示，利用媒體簡報來做報告和呈現觀點，不只在學習上需要，更是職場上的重要技能，期待大家可以把簡報當作一場「表演藝術」。

聯合會指出，此次比賽參賽者在賽前準備充分，針對今年的主題從各方面提出看法，且大家面對評審老師的提問都能侃侃而談，表現沈穩自信、不怯場。聯合會也替得獎學生舉行頒獎典禮，頒發獎盃、獎狀和獎金，賽後勝出的隊伍之後還將代表北加州中文學校聯合會參加全美中文學校聯合總會的多媒體簡報比賽。