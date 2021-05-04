緊急住房建項欠薪 聖荷西市府：已要求建商支付

聖荷西市長李卡多。（市政府官網）

聖荷西 為保障弱勢群體安全的位於Monterey和Bernal街的緊急住房項目，被批評存在拖欠建築工人薪資的狀況。該項目的主建築商Veev日前被指責，通過人力仲介方式，將工程以低於市場價格的工資承包給了非工會建築工人。同時，據工會表示，有超過20-30名該項目的建築工人遭受到工資拖欠的狀況。

對此，聖荷西市政府日前發布了聲明回應。聲明說，市政府該緊急住房計畫將於10月完成，同時將為此前80位無家可歸的居民提供住房。對於之前有批評人士指責該計畫耗資超過1000萬元的指責，市府在回應中表示，確切的公共資金的投入為600萬元。

針對拖欠工資以及低於市場價格雇用工人的指責，市府表示，在建造過程中已經要求建築商按照州勞資關係部規定的現行工資標準支付工人工資。市府同時強調，市府在其所有的公共項目中都是秉持著一致的標準，要求建築商支付工資。同時市府表示，市政公共工程 （Department of Public Works implements）內部的保障平等辦公室（Office of Equality Assurance）將會全程監督，保障執行管理城市的工資政策。市府在備忘錄中還表示，將會確保聖荷西的企業及其承包商的僱員享有應得的工資與福利 。

但同時市府表示，市府人員在對該項目進行調查的過程中，確實發現了建築工人被拖欠薪水的狀況。市府表示，已經就拖欠工資的情況通知了該項目的承包商。市府表示，目前關於拖欠工資的事項還處於調查之中，仍然將給承包商就欠薪做出回應的機會。

位於Monterey街的緊急住房項目，之前獲聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）與州長紐森 召開記者會宣傳推動。市府承諾，任何涉及此事的具體建築工人都可以就賠償事項聯絡市政公共工程的保障平等辦公室進行諮詢。