前僑務委員林美蓮 任國慶委員會主委

金山灣區中華民國國慶委員會舉辦會議，選出下一任的主委，並投票通過金山灣區空軍大鵬聯誼會、海外青年文化志工協會加入。（記者李榮／攝影）

「金山灣區 中華民國國慶委員會」在僑教中心後方停車場舉行會議，會中進行新主任委員的選舉與新會員加入的投票 表決。前中華民國僑務委員、參與僑社多年的林美蓮，今年同額競選高票當選，委員會成員也投票通過金山灣區空軍大鵬聯誼會、海外青年文化志工協會（FASCA）兩組織成為國慶委員會的新會員。

國慶委員會的選舉也是首次有僑團在僑教中心戶外舉行的選舉，包括金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅都列席會議。閻樹榮指出，過去一年多以來，因為新冠肺炎疫情 ，許多活動無法舉行，僑教中心的熱鬧程度也遠不如以往；這次國慶委員會特別在室外舉行會議並投票，非常有意義。

他並表示，國慶委員會是非常重要的社團，在疫情期間，還是參與許多活動，包括現場的升旗典禮及網路的各式慶典。他也表示，駐舊金山經文處長賴銘琪多次指出，去年度全球海外僑胞舉辦的慶雙十活動，金山灣區應該是最成功的地區，感謝金山灣區國慶委員會與僑胞的支持。

當日也舉行新會員投票。包括金山灣區空軍大鵬聯誼會、海外青年文化志工協會、庫比蒂諾-台中友誼城市協會、世界華人工商婦女企管協會北加州等也申請加入。投票後，委員會同意納入金山灣區空軍大鵬聯誼會以及海外青年文化志工協會加入。

林美蓮表示，國慶委員會吸收了僑教社團菁英，海納百川。她進一步指出，自己2007年起開始參加僑團，很少缺席各項活動，雖然已經擔任過僑務委員，但是還是很願意為僑社服務，希望大家給她一份支持、一份鼓勵、一份肯定。