矽谷增建可負擔住宅有譜 縣議會將討論二階債券提案

查維茲宣布，將討論第二階段的可負擔住房債券提案。（記者李榮／翻攝）

矽谷住房成本高昂，也讓可負擔住宅的需求與呼聲持續暢旺。聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez ）等人3日宣布，預計於4日議會時討論批准第二階段的可負擔住房債券 提案，預計將提供3.5億元債券資金，於縣內建設更多永久可負擔住房。

聖縣可負擔住房辦公室主任赫南德茲（Consuelo Hernandez）、住房團體「Destination Home」負責人布萊森（Ray Bramson）等人都參與該計畫的討論，並且提供新冠肺炎疫情 影響後，無家可歸者的相關數據。聖縣議員查維茲表示，這筆經費來自聖縣選民於2016年通過的A提案（Measure A），該債券提案預計將為聖縣提供9.5億元可負擔住房基金，而過去一年來受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，聖縣遊民問題嚴重加劇。

據聖縣提供數據顯示，聖縣目前已投入約5.3億元推動多個住房建設計畫，為退伍軍人、長者、教師、護士、單親父母、殘障者、家暴受害者、心理障礙者提供住房。聖縣也規畫2969個公寓重整計畫，其中217個計畫已建設完成，並將於今年夏季開始開放入住，其中包括專為長者設計的Leigh Avenue公寓。資金也將支付34個住房建設計畫，其中四個計畫已建設完成。

另外，聖縣也已經分配2500萬元投入首購族協助計畫，至今協助29個家庭購得住房。今年協助的五個家庭中，也包括一名單親媽媽。