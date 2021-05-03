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柯瑞花式得分 1節狂拿23分助勇士大勝火箭

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士5月1日晚以113：87戰勝休士頓火箭。(Getty Images)
金州勇士5月1日晚以113：87戰勝休士頓火箭。(Getty Images)

金州勇士5月1日晚以113：87戰勝休士頓火箭。柯瑞第三節瘋狂取下23分，勇士打出24：0的衝擊波奠定勝局。柯瑞三分17中7入帳30分6籃板5助攻1抄截，維金斯20分，格林9分11籃板8助攻。替補出場的普爾（Jordan Poole）、穆德（Mychal Mulder）均得17分。上一場得到50分創造歷史的火箭波特（Kevin Porter Jr. ）表現不佳，18中6得到16分。

柯瑞4月刷新三項歷史記錄，可謂NBA球員中最厲害的4月表現。4月的15場比賽，他場均37.3分，投籃命中率51.8%，三分命中率46.6%。他是NBA歷史上唯一一個球員，在單月場均35分以上，命中率超50%，三分命中率超45%。而且他有類似數據兩次，除了4月，還有2016年2月。單月投中96個三分，為NBA最多。首個超過33歲的球員，還能在單月13次得分超30。

勇士戰績32勝32負，西區排名上升到第九，有很大希望打附加賽、衝擊季後賽。勇士賽季還剩下8場比賽，其中要三次對戰紐奧良鵜鶘，包括3日、4日客場連續兩次對陣此隊。考慮到鵜鶘西區排名第11，勝場差比勇士少3場，這三場將是焦點之戰。

勇士第三節24-0的進攻衝擊波，為賽季最強，也是球隊自2018年3月6日對陣籃網打出25：0的攻勢以來，最長的進攻高潮。柯瑞此前15中3，但在第三節單節突然爆發砍下23分，得分方式五花八門，有的是繞底線快速投三分，有後仰跳投，還有使用格林的擋拆逼迫中鋒伍德（Christian Wood）對位，利用他的防守空隙投射命中。柯瑞在第三節7分45秒命中單節首個三分後，仰天長嘯。

教頭柯爾說，見過柯瑞類似的狀況好幾次了。有時他的投籃很掙扎，不能做任何事情。但只需要命中一個，狀態就不一樣，「今天他在底角投中，開始跳躍著慶祝，也許是在嘲笑自己之前的狀態。似乎這樣可以讓他興奮起來。柯瑞最了不起的事情之一，是可以在一場可能是整賽季最糟糕的比賽中爆發。大多數人都無法像他那樣，從低迷中走出來。」

柯瑞調侃說，當時場上如同有一片小小的烏雲籠罩著球隊。「我們在上半場打得並不糟糕，只是沒有投中任何球。球隊需要一點快樂，一些能量，好的氛圍和笑容。有時候，你必須給點力。」

柯瑞 勇士 NBA

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