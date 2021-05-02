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EDD報告：就業增長 灣區科技公司卻裁員動作頻頻

編譯組／聖荷西電
儘管就業率上升，灣區的裁員現象卻漸露端倪。(取自加州政府官網)
儘管就業率上升，灣區的裁員現象卻漸露端倪。(取自加州政府官網)

加州政府報告顯示，灣區的幾家公司，其中包括一些科技公司，已經披露了將可能裁員數百名員工。具體說，這些裁員或影響到800多人。而新的人員削減，與最近關於本地區就業增長的報告背道而馳。

根據加州經濟發展廳的報告，最近兩個月，灣區的就業崗位總共增加了5萬零100個，其中包括2月增加的3萬3200個工作崗位和3月增加的1萬6900個工作崗位，這些裁員和公司倒閉，與這些報告所形成的反差令人擔憂。

政府報告無情地提醒人們，灣區蹣跚起步的經濟可能還沒有完全擺脫新冠病毒引起的企業停業的影響。加州和各縣地方官員從2020年3月就開始下令以關閉經濟和商業的方式，與致命的病毒抗爭。

最近裁員或永久關閉設施的公司包括：

Lumentu， 一家製造光學和光子設備的科技公司，將在聖荷西北部的兩個地點裁員165人，從5月25日起生效。

醫療設備制造商Boston Scientific將在聖他路薩裁減168個工作崗位，6月14日生效。該公司已於2021年1月在蒙洛公園市削減了126個工作崗位。

日立Vantara公司在聖他克拉拉裁員65人，5月31日生效。該公司在2020年12月已削減了148個聖他克拉拉的工作崗位。

MobiTV將在艾姆瑞維爾裁員86人，5月2日生效。

為Google等大雇主提供和協調餐車服務的Off The Grid及其子公司The Whole Cart，披露了在灣區永久裁員256人的計畫，因為該公司失去了與Google的項目合同。該公司在南舊金山和山景城的分店將永久關閉，但在海沃的店可能的話將被重新用於其他商業需要。

該公司在通知中說：「受雇於The Whole Cart的人確實有機會轉到Bon Appetit，因為他們接管了與Google的項目合同」。

Off The Grid和The Whole Cart給人們提供了希望：儘管裁員，一些工人仍能找到其他工作。

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