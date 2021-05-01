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羅康納呼籲 調整聯邦最低時薪至15元

記者陳程威／聖荷西報導
羅康納籲調整聯邦最低時薪至15元。（本報檔案照）
羅康納籲調整聯邦最低時薪至15元。（本報檔案照）

拜登總統日前簽署行政命令，宣布調高聯邦承包商最低時薪至15元。代表矽谷的聯邦眾議員，同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖羅康納（Ro Khanna）呼籲，應該在聯邦範圍內將最低時薪調漲至15元。

「如果聯邦雇員需要，其餘的工人也需要。」羅康納在個人社交媒體上表示。調漲聯邦最低時薪至15元，是進步派的核心議程之一，同時也是拜登的競選承諾之一。

調整最低工資的時薪，也將使得許多包括華裔在內的少數族裔受益。公平工資（One Fair Wage）負責人賈亞拉曼（Saru Jayaraman）表示，最低工資案將對女性產生最大影響，尤其是有色人種女性。在全美收取小費工人中，女性占66%。現今法規之下，收取小費的工人的最低時薪是2.13元。受到疫情影響，許多餐館都轉戰線上外賣平台，許多餐館服務員的生計都受到影響。加州許多第一代華人移民的工作就是從事餐館服務員的工作。

疫情間從事餐館服務員工作的小李表示，矽谷餐館疫情之前，平均一天餐館服務生的小費為80元左右，加上餐館基本上一天的工資是100元。疫情期間，由於餐館大幅度關閉堂食或者限制堂食人數，目前每日的小費大概只有10元左右。「在矽谷，如果工作一天只有110元，真的是無法生活的，其實已經遠遠低於最低工資了。」

許多政治人物都批評，調漲最低工資將造成包括服務生在內的許多最低工資工作人員失業。然而，矽谷許多餐館卻面臨著招工困難的窘境。

餐館業者老王表示，持續一個月的招工不順利。一方面是由於疫情，大批的華人勞工都返回了中國。這批人恰恰是疫情前，矽谷中餐館一大勞力來源。同時，許多後廚幫工以及前台服務員們都紛紛轉行新興的外賣平台送餐員等零工經濟，使得餐館的招工進程又面臨到一層新的困境。

疫情 矽谷 最低時薪

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