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僑委會善用各領域國際排名 展現台灣實力

記者李榮／灣區報導

僑教中心4月30日發出聲明指出，為增進海內外民眾瞭解台灣於世界各領域的優異表現，並藉由僑胞力量擴大宣傳台灣各方面成就，僑委會整合台灣於世界各領域之重要排名資訊，於官網建置 「台灣國際評比專區」，增進台灣與僑界共同發展。

「台灣的力量全球有目共睹，無論是各種重要國際排名，還是各項MIT優質產品，台灣的表現均處在國際社會領先地位。」僑委會指出，台灣在國際上的表現極為亮眼，在整體發展方面，2020年台灣經濟成長率達3.11%，高居世界第一；瑞士洛桑管理學院「2020年世界競爭力年報」評比台灣的企業反應能力、行動寬頻普及度為全球第一。彭博社「新冠肺炎全球 新興經濟體排名」也將台灣列為第一。

台灣優質醫療體系傲視全球，在多家評比機構所做的「新冠疫情應對評比」、 「全球健康照護指數」及「醫療保健指數」等評比中，更拿下世界第一。同時，台灣的創新能力高居全球前四大，被評比為全球第二安全的國家，2020下半年更榮登旅遊網站全球十大熱搜景點第一名。

在城市發展方面，「InterNations」公布2020年世界上最適合居住的城市，由台北市獲選為全球第一。而桃園市也獲ICF評比為2019全球智慧城市首獎。另經濟學人資訊社「2020年民主指數報告」，台灣高居東亞之首，聯合國資助的永續發展解決方案網路「2021年世界快樂報告」，台灣蟬聯東亞最快樂國家。自由之家的「2021年全球自由度調查」 中，台灣在亞洲地區分數僅次於日本，排名高居第2位。

產業方面，依據經濟部技術處ITIS研究團隊公布的 「2019年全球前三大之台灣產業/產品」資料，全球具重要地位之台灣產業包括平面顯示器、半導體及人造纖維，其產值/產量皆位居全球排名前三。如以不含海外生產之產品計算，矽晶圓、高階自行車、IC 封測、晶圓代工、電動機車及綠藻等6項產品高居世界第1；如以包含台商在海外的生產計算，則高達包含機能性布料、高爾夫球頭、主機板、 桌上型電腦、筆記型電腦、高階自行車、IC 封測、晶圓代工、銅箔基板、速食麵、茶飲料等19項產品位居全球第一，顯示台灣在全球各產業鏈中均扮演著關鍵角色。

「台灣國際評比專區」可上網： https://Rankings.Taiwan-World.Net。

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