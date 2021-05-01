專搶亞裔女皮包 男子遭聖荷西警局逮補

嫌犯先擋住被害人的車輛，隨即鬼祟下車，破窗搶包。（聖荷西警局提供）

聖荷西 市警局宣布，逮捕一名男子布樂森藍西（Hassani Burleson-Ramsey）。他涉及多宗搶劫皮包的案件，而且全部的受害人都是亞裔女性。聖荷西市警局呼籲其他受害人盡快與警方聯繫，協助釐清案情。目前還有一名他的同夥在逃，警方正在追緝當中。

聖荷西警方指出，布樂森藍西是在本周三(4月28日)於屋崙 就逮。布樂森藍西與另一位同夥，光是在聖荷西市就至少涉及九宗的皮包搶案。另外，在灣區其他地方，他與同夥還有涉及至少30宗搶案。

被害人回神下車時，嫌犯已經揚長而去。（聖荷西警局提供）

依據警方的調查指出，兩名嫌犯的作案模式是守在在商場停車場，伺機下手。鎖定被害人後，他們先用作案的汽車 擋住受害人汽車的去路，隨即一人再下車上前，將受害人的玻璃窗敲破、搶走皮包，得手後揚長而去。目前掌握到全部的受害人，都是亞裔女性，其中多宗案件的犯案過程被監視器拍下，兩名搶嫌開著深色的汽車逃逸。

布樂森藍西從副駕駛座砸破被害車輛的玻璃。（聖荷西警局提供）

警方並表示，嫌犯搶了皮包以後，還常會盜刷被害人的信用卡，或者利用搶來的證件進一步身分盜用。兩名嫌犯作案的範圍，除了聖荷西之外，還有海沃、紐華克、聯合市、阿拉米達、屋崙等地。

日前被捕的布樂森藍西是屋崙居民，他被逮捕後警方依照搶劫重罪、破壞輕罪（misdemeanor vandalism）等罪名關押至聖他克拉拉縣監獄。

另一名嫌犯至今仍在逃，警方也呼籲受其他害人與警方聯繫，協助破案。報案電話： 408-947-7867。