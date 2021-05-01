姊弟聖荷西被車撞死 18歲嫌犯被控謀殺罪

涅瓦斯姊弟日前在聖荷西Lawrence Expressway遭汽車撞擊身亡。（取自GoFundMe網站）

一名駕駛日前在聖荷西 躲避警員追查時，在聖荷西撞死一對姊弟，檢方已依謀殺罪名對這名肇事逃逸的嫌犯提起訴訟。

聖他克拉拉縣法醫辦公室30日證實，兩名死者是25歲的普莉西斯‧涅瓦斯（Precious Nievas）和22歲的菲立普‧涅瓦斯（Philip Nievas）。這一對姊弟26日晚上在西聖荷西Lawrence Expressway被撞身亡。

根據聖荷西警方所寫的調查報告，肇事者是18歲的莫甘山居民賈西亞（Roberto Joseph Garcia），他因為在事故中背部骨折，傷勢嚴重，目前還在醫院中接受治療。

當局表示，聖他克拉拉縣警員26日巡邏時發現，賈西亞駕駛的2017年份本田Accord轎車多次改換車道和掉頭都沒有閃方向燈，於是閃燈要求他停車。但警員還未來得及鳴笛，賈西亞就加速逃逸。

警方表示，涅瓦斯姊弟共乘一輛1999年份的豐田Camry轎車，在Lawrence Expressway正要左轉Mitty Way時，被賈西亞駕駛的汽車 從側面撞上，撞擊力道之大使涅瓦斯姊弟的汽車撞毀在Lawrence Expressway西側的隔音牆上，導致涅瓦斯姊弟當場死亡。

由於賈西亞另外涉嫌4月7日在莫甘山（Morgan Hill）藥駕，他在吸食大麻後在101公路上魯莽駕駛。根據法律「推定惡意」（implied malice）的概念，警方建議對賈西亞26日造成的事故加重判刑。

賈西亞被控兩項使用汽車作為危險武器傷人的二級謀殺罪，還被控兩項逃避警察 的重罪，一項是導致涅瓦斯姊弟死亡，另一項是導致17歲的同車乘客受傷，這兩項罪名都與他在汽車裡放有一把上膛手槍有關。此外，他還被控一項非法製造大麻販售的輕罪。