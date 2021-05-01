佛利蒙導航中心近半遊民找到永久住所 沒人再回街上

佛利蒙遊民導航中心營運已滿半年。（記者李榮／攝影）

佛利蒙「遊民導航中心」（Housing Navigation Center，HNC）去年啟用，社區人士當時反對情緒強烈，幾度引發激辯與抗議，擔心遊民中心會帶來治安與社會問題。正式營運半年餘，遊民導航中心發布去年10月份至今年3月的半年營運報告，中心一共收容了44人，其中21人成功搬出到正式住房，目前沒有人回到街上。而且，中心並沒有收到嚴重的抗議，或者嚴重的警局報案案件。

佛利蒙「遊民導航中心」位於佛利蒙市府旁，2019年秋季開始建造，2020年8月完工。當時光是選址，以及是否興建，就經過多次社區爭議與政治角力，後來才於去年正式啟用，9月28日時正式迎接首批25名住戶入住。住民都是佛利蒙、紐華克或聯合市的居民。中心提供無家可歸者暫時棲身之所，共有45個床位，不過因新冠肺炎（COVID-19）疫情的防疫要求，僅能同時開放25人入住。導航中心除了臥室床位以外，還有設有交誼廳、免費洗衣房、淋浴室、戶外休憩空間，以及熱食供應等服務。

遊民導航中心的目標之一就是幫住戶尋找永久的住房，並自食其力重回社會。負責營運的非營利性團體－灣區 社區服務組織（Bay Area Community Services）也與19位房東 建立聯繫，並媒合住戶與房東，尋找永久住房。

灣區社區服務組織指出，中心啟用的前半年，共收容44人，其中已有21人生活步入正軌，搬進正式住房。21人當中，8人是重新與家人住在一起，另外的13人是搬去獨立居住或與人共住。值得一提的是，沒有人回到街上再成為遊民。灣區社區服務組織幫助住民尋找社會福利或工作，以支付搬出去住的租金 ，重新回到社會。平均每位住戶在中心所待的時間是四個月。

灣區社區服務組織舉例，成功搬出的住民有男有女。他們有的是碰上失去親人等重大事件，一時失去財務支援與鬥志，有的則是碰上人生其他困難。依照營運方的資料舉例，一位男性住戶後來在屋崙找到每月1371元的住房，生活漸上軌道，正在學習理財，並開始儲蓄。