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舊金山華埠亞太裔文化月辦攝影展 回顧疫情艱難

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山華埠將舉行大型攝影展覽「華埠日記——疫境前行」。（記者李晗 / 攝影）
舊金山華埠將舉行大型攝影展覽「華埠日記——疫境前行」。（記者李晗 / 攝影）

時值亞太裔文化月，舊金山華埠將舉行大型攝影展覽「華埠日記——疫境前行」，回顧過去一年多以來的疫情艱難和華人生活。

展覽的時間是5月8日（周六）、5月9日（周日）兩天，上午10時至下午5時。展覽地點是在華埠花園角廣場和希爾頓酒店天橋。

線上影展的時間是2021年5月23日（周日）上午10時30分至11時30分，請登錄Zoom會議號：864 6046 2974，密碼：Cyc5501151。或點擊以下鏈接：

https://cycsf-org.zoom.us/j/86460462974?pwd=Uko3eDNsN3BpN0NrSGVkajgvQWFHdz09

4月29日周四，中華總會館、中華總商會、亞太裔傳統文化基金會、社區青年中心、美化華埠行動委員會、美亞醫療集團的代表在華埠共同舉行發佈會，呼籲更多的民眾來參與到這次的攝影展覽中。主辦方也透露，已經收到了上萬張照片，現在還在選擇和加工趕制，最後在花園角展覽時大約會有180張左右。

同時活動也接受民眾捐款，所有善款都轉入美化華埠行動委員會（non profit 501c3，IRS Tax 27-2050134）專用帳戶，均可扣稅。支票抬頭：SFCRB/BeChinatown，地址：BeChinatown,  915 Grant Ave., 2’F, San Francisco, CA94108。備註：Photo Exhibit。

華埠 影展 攝影

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