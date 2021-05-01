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亞裔陪審員被免職 舊金山法官：疑因族裔被不當辭退

編譯組╱灣區30日電
舊金山高等法院法官認為，公辯人必須意識到法律及美國公民擔任陪審員的權利。(圖取自網路)
舊金山高等法院法官認為，公辯人必須意識到法律及美國公民擔任陪審員的權利。(圖取自網路)

舊金山高等法院法官林萍(Rita Lin)日前臨時裁定，在一起謀殺未遂案庭審中，一名公辯律師不適當地辭退亞裔陪審員，可能是基於族裔因素。她發現，九名亞裔陪審員候選人遭公共辯律師布雷克(Max Breecker)在無因回避(peremptory challenges)情況下被剔除，其中三名是因不當的理由而被免職。

此案涉及家暴，檢察官表示，38歲嫌犯提姆斯(Jo’Vaughn Timms)於2018年5月的一次爭吵中，槍殺並傷害女友。被害人是亞裔。林萍在法庭上同意檢察官辦公室動議。她表示，在陪審過程中，社區裡的亞裔有權利參與，並且擔任陪審員，與其他人一樣擁有審判權。

法官是根據著名「拜森─威勒」（Batson-Wheeler）有關陪審員篩選判例作出裁定，該判例法可防止律師純粹由於是特定族裔、性別、宗教或種族而免除可能擔任陪審員的資格。當檢察官行使他們的強制性解除陪審員權利、剔除非裔陪審員的時候，「拜森─威勒」判例通常會被舉證。

提出動議的法官林萍與檢察官Don Du Bain皆表示，不認為布雷克案的剔除陪審員事件，是出於對亞裔的族裔歧視。但是，基於拜森─威勒判例，對保護個別陪審員權益的努力，應與保護整個陪審團權利相同。因此，即使對陪審團組成感到滿意，仍必須意識到法律及美國公民擔任陪審員的權利。

提姆斯面臨謀殺未遂、用槍枝毆打、家暴及擁有槍枝等控罪。舊金山公辯律師長力儲文(Mano Raju)表示，布雷克是受敬重的公辯律師，已處理過數千起案件與數十次陪審團審判。他與所有律師都以最高道德標準目標、並且依從法律設置陪審團

力儲文表示，被選出的陪審員包括多名亞裔，已呈現舊金山公平跨界面貌。

在法庭上，布雷克指出，他的委託人是非裔，目前陪審團成員包括非裔、亞裔、西語裔與白人。委託人對於必須重新遴選陪審員感到失望，擔心法院會對他有某些程度的偏見。

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