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支持罷免 舊金山華埠集會控訴教育委員 需蒐集5萬簽名

記者李晗／舊金山報導
華裔社區代表在中華總會館門前舉行集會。（受訪者提供）
華裔社區代表在中華總會館門前舉行集會。（受訪者提供）

多名華裔家長和社區代表，29日在舊金山華埠發起集會，控訴聯合學區教育委員會，支持罷免三名教育委員盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）。聯合學區一直深陷爭議，在多項政策措施上引起全國熱議。

組織者之一林文傑表示，自己的小孩分別是九年級和四年級學生，都在聯合學區就讀。過去疫情一年，學生都在家上課，沒有去學校。他形容在家用電腦上課「很難受，」而且九年級的高中生活，小孩在家上課都未曾體驗過，也沒有交到高中新朋友，令人沮喪。他指出，對於教育委員會在校園重啟的政策推動上非常失望。

教育委員會的爭議，除了校園重啟緩慢之外，還包括學校改名、名校洛威爾高中（Lowell High）的招生改革，以及最新的教委高勵思（Alison Collins）的涉歧視亞裔的推文。

林文傑怒斥學區教委「漠視民意」，沒有虛心聆聽家長意見同考慮公眾利益。對於高勵思的爭議，他也說高勵思的反亞裔言論絕對是侮辱華人社區。對於高勵思稱自己的話被「斷章取義」，林文傑說那只是一廂情願。

「我在此促請所有華人家長、社區領袖、和整個華人社區要打破沉默。為你自己子女、現在和將來的舊金山學生發聲。」林文傑說。

另一位華裔代表蔡韻聲也說，自己願意站出來，就是看到了家長們真實的憤怒。她強調這些家長們都沒有政治利益和訴求，完全就是為了下一代更好的教育。因此她希望華人能夠團結，維護社區的利益。

罷免的運動需要在9月7日之前提交超過5萬個有效選民的簽名，才能夠將罷免一事放上選票。罷免的信息可見：https://www.recallsfschoolboard.org/。

面臨罷免風波，教育委員會主席盧佩思此前回應表示，自己當前最關切的是重啟校園以及為在家上課的學生提供支持。高勵思也已經就爭議言論致歉，但是並未辭職。莫力加則回應表示自己明白家長們的沮喪，強調自己是首位太平洋島嶼裔的舊金山民選官員，能夠為邊緣化社區提供發聲的平台。

舊金山教育委員會深陷爭議，激起罷免聲浪。（受訪者提供）
舊金山教育委員會深陷爭議，激起罷免聲浪。（受訪者提供）

教育 學區 華人

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