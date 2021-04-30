岡薩雷茲遭壓致死案 專家：勿讓被銬者俯臥

武力使用專家指出，警員不應該讓被上手銬者俯臥。（美聯社）

灣區一名未持任何武器的男子疑遭警員壓制致死，家屬無法理解，為何與警員正常的交談會導致他死亡。

東灣阿拉米達市警員4月19日接獲民眾報案，指26歲的岡薩雷茲（Mario Gonzalez）舉止怪異。當局本周公布的警員隨身攝影機影片顯示，三名警員和一名停車執法人員將岡薩雷茲臉朝下壓在地上超過5分鐘。

代表三名警員的律師威肯森（Alison Berry Wilkinson）表示，警員沒有做錯任何事。他說，鑑於岡薩雷茲抵抗警員的程度，警員使用的武力已是最低限度。她說：「警員完全沒有用膝蓋壓住岡薩雷茲的頸部，也沒有把他壓到無法呼吸。」

阿拉米達市警方第一時間表示，岡薩雷茲是在和警員爭執時突然發病。

然而，岡薩雷茲的弟弟傑瑞（Jerry Gonzalez）28日向美聯社表示，影片呈現的事實與警方的說法完全不同。傑瑞說：「他們所謂的『突然發病』正是這三名壓在他背上的警員造成的。」

傑瑞表示，因為他們居住的東屋崙環境混亂，所以哥哥喜歡到鄰近有漂亮房屋、成蔭綠樹和許多公園的阿拉米達市散心。結果，岡薩雷茲的生命就在阿拉米達市一個美麗社區盡頭的小公園裡結束。

應美聯社要求，多名武力使用專家觀看了岡薩雷茲的影片。他們表示，和明尼蘇達州佛洛伊德 （George Floyd）遭壓頸致死案一樣，警員受訓時不斷被告誡不要用壓制岡薩雷茲的方法壓制民眾。

在南加大 教授犯罪學與刑事司法的史多頓（Seth Stoughton）說：「過去30年來，警員一直被教導，不要讓被上手銬者俯臥，而是要側躺。」

在這起案件中，一名警員意識到這個危險，曾在岡薩雷茲嚥氣前詢問其他警員是否該讓他側躺。另一名警員拒絕，說這樣岡薩雷茲會掙脫。

南卡羅萊納大學犯罪學教授艾波特（Geoffrey Alpert）說：「正如從佛洛伊德一案學到的，以這種姿勢或壓力控制他人是致命的。」

武力使用專家，同也是普盧默斯縣（Plumas County）警局副警長的小林（Ed Obayashi）表示，警員被教導，在面對像岡薩雷茲這類體型較大的人時，要注意他們的體重、酒醉程度和其他因素。他們可能特別容易受傷。

岡薩雷茲重約250磅，警員說他當時似乎呈現醉酒狀態。

小林說：「很明顯，這個人死於壓迫性窒息。他肥胖 、換氣過度，而且顯然喝了很多酒。警員執法時必須把這些因素都考慮在內。」