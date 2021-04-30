加州口渴 奧洛維爾湖儲水不足一半 灣區進入極度乾旱

與2017年加州乾旱緊急令解除時相比（上圖），奧洛維爾湖27日的空拍照顯示加州今年乾旱的嚴重程度（下圖）。（Getty Images）

眼看加州 將再度遭遇乾旱，對飲水、瀕臨滅絕的魚類和龐大的農業經濟造成威脅，加州參議會民主黨人士29日提出34億元法案，希望讓加州有能力做好因應另一場新危機的準備。

立法分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）表示，這項法案提出的預算 金額和上一次乾旱期間（2012年到2016年）的應急總支出相同。加州上一次乾旱發生在經濟大衰退之後。當時加州的預算赤字經常高達數十億元，連社會服務都難以負擔。

今年，加州的財庫充裕，本會計年度現在進入第九個月，已收到167億元稅金，超出預期。此外，聯邦也已撥出260億元疫情紓困金給加州，並給予加州充分的使用決定權。

這項法案的資金不會用來進行大型建設，例如建築新水庫或維修中谷（Central Valley）的運河，資金將用在加州正在進行中的計畫，為即將到來的炎熱月份做好準備。

加州用水主要依賴冬季和初春的雨雪，但今年塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪量不到正常時期一半，加州大部分地區的降雨量也低於正常。

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）最新公布的氣象數據顯示，上周還處於「嚴重乾旱」（severe drought）狀態的灣區 ，大部分地區本周已經進入最嚴重的「極度乾旱」（extreme drought）狀態。由於未來幾個月幾乎沒有降雨的可能，乾旱狀態恐持續惡化。

國家氣象局氣象學家賈斯（Roger Gass）說：「加州連續兩年冬季的降雨量低於平均，因此造成全州性的乾旱。」

灣區多個縣已經開始要求居民節約用水。馬連縣是灣區第一個宣布採取限水措施的縣，要求居民儘量不要使用大量用水洗車或沖洗房屋。東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）27日宣布進入乾旱第一期，呼籲居民省水。蘇諾瑪縣議會本周也宣布當地進入乾旱緊急狀態。

攝影師沙利文（Justin Sullivan）27日拍得的空拍照片顯示，加州第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）的儲水量只剩42%，只有歷史平均水量的一半，說明了加州乾旱嚴重的程度。

位於北加州布特縣（Butte County）的奧洛維爾湖水庫建於1960年代，滿水時面積達350萬平方畝，足夠供1800萬居民使用一年。奧洛維爾湖水庫儲水來自羽毛河（Feather River）流域，它是全美海拔高度最高的水庫。