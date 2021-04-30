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胡立民：未來辦公室 社交大於工作功能

記者李榮／密爾比達報導
胡立民認為，後疫情時代，大多數的公司應該還是會回辦公室上班，只是頻率不見得會像疫情前每天一定要進公司。（記者李榮／攝影）
胡立民認為，後疫情時代，大多數的公司應該還是會回辦公室上班，只是頻率不見得會像疫情前每天一定要進公司。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情開啟大規模的「在家工作」，後疫情時代的「上班」究竟會是什麼樣的典型樣貌？Ellie Mae創辦人、前美西玉山科技理事長胡立民指出，人與人的當面互動還是相當重要。因此他認為，多數情況還是會回公司上班，不會永久在家工作。然而，普遍的現象應該是不見得每天都要進公司，而是有需要時去公司開會，與團隊互動社交，交流想法也增進大家感情。

「我覺得（絕大多數）會回公司上班，但是會是一種new normal（新常態），不是疫情前的那個樣子。或許以後公司就只需要一半的空間，沒有個人的辦公桌。公司空間可能主要是會議室、吧台，或者遊戲室，讓大家互動。」胡立民指出，科技已經能應付大家在家工作的需求，但見面互動仍有必要。不過或許一個禮拜見一、兩次、甚至一個月見一、兩次就可以了。

他認為，對於個人來說，彈性的上班能有更多的選擇，例如住房可以選在稍微遠但空間更大的地方，大家幸福感增加工作效率也會一併提高。而對於公司來說，也可能可以降低一些成本，一方面是辦公空間、辦公室開銷的縮減，另外也可以依照不同地區的生活成本給薪。

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