上任百日…加州最年輕州眾議員 李天明談改革願景

李天明談上任百日感想。（記者陳程威／截圖）

加州 最年輕的州眾議員、25歲華人第二代李天明（Alex Lee）去年就職。競選期間，李天明承諾要改變以往的政治模式。作為進步派政治人物，李天明在州議會提出諸多進步派的核心議案。包括當選當日提出限制大企業對於競選過程干預的AB20「Clean Money Act」（乾淨資金法案）；呼籲全面擴大「加州全民醫保」(CalCare)覆蓋範圍的AB1400法案；擴大社會住宅的AB 387法案；監獄以及司法體系改革的AB1509法案；同時推動針對超級富豪的加税計畫。

李天明表示，作為第一位Z世代以及第一位公開的雙性戀議員。許多人會因為他的年齡產生諸多疑問。他參與政治的初衷，是想改變社會中存在的諸多根本性弊端。「許多民眾，包括亞裔 社區內部的民眾都認為政府效能不彰。參與州議員推動政治進程的改革，是我參選的動力。」

他說，自己之所以要在當選首年就提出如此多提案，是因為許多根本性的問題需要被解決。「這些問題都太急迫了，包括全民醫保，可負擔住宅，司法體系改革等，一分一秒都不能夠等。」作為年輕世代的一員，他與許多年輕人一樣，因為高房價，目前仍然跟父母住在一起。

李天明表示，認知到亞裔社區內部代際間，面對許多議題仍然存在極大的差異。無論是亞裔青年還是長者，關注是曾經驅使亞裔的「美國 夢」。他說，許多亞裔父母犧牲奉獻，只為幫助子女們實現美國夢。但是在一個機會縮減的社會，即使亞裔年輕人在父母的犧牲奉獻下獲得了良好的高等教育，面對到的仍然是低薪高企的房價。

「美國夢對於許多亞裔年輕人而言，彷彿越來越遠。」他表示，這是體系性的問題，必須要根本性改革。

談到少數族裔代表性以及少數族裔團結的議題，李天明表示，長期以來，都是由白人男性佔據著政治話語的主導權，導致了許多少數族裔被排斥在政治進程中。當更多亞裔政治人物出現在社區之中，民眾也會更加願意去向亞裔政治人物去尋求幫助。

他指出，亞裔的歷史表明，亞裔在今日所取得的成就與機會都與更為廣大的少數族裔的抗爭與運動密不可分。