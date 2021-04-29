柏克萊史上最大投資 5300萬在捷運站附近建可負擔房

柏克萊市長阿瑞昆說，市議會投票批准5300萬的撥款，是城市歷史上最大筆可負擔房屋投資。（記者劉先進／攝影）

柏克萊 市議會在27日晚上全票通過5300萬的撥款，以保證在Ashby和North Berkeley捷運 車站的發展規畫中，建設最低35%的可負擔住房。市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）表示，這將是柏克萊市歷史上對可負擔住房的最大投資。

捷運站附近的發展計畫，仍處於早期階段，根據目前的時間表，預計要到2023年冬季才能完成。

5300萬資金中，有4000萬來自柏克萊可負擔房債券法案Measure O，1300萬來自未來的可負擔房緩和費（Mitigation Fees），以及不遲於2024年確定的新收入來源。

阿瑞昆在聲明中說，市議會這次投票 是多年來社區規畫的結果，也感謝選民在2018年批准了Measure O。是選民的智慧讓上述計畫成為可能。

捷運董事薩爾茨曼（Rebecca Saltzman）表示，支持此項撥款，市長阿瑞昆確保柏克萊發展以交通為導向的發展項目是變革性的，將在捷運站附近提供數百戶可負擔房屋。整個灣區都需要這樣的領導力，特別是在公共交通節點附近，以解決住房危機。

柏克萊市議員認為，目前捷運車站周邊的計畫中，35%的住房為可負擔房，是項目底線，而不是上限。市議員和市長阿瑞昆都坦承，希望能找到資金和方法， 讓某些項目100%為可負擔房。

周二的議會投票確定，一個目標是在Ashby和North Berkeley中的一個，或者兩個車站附近的計畫中，提供100%可負擔房。不過，計畫仍處於概念階段，還有許多重要的決定要做。官員們計畫在明年初選擇一個或多個發展商，屆時將提供更多具體細節供公眾審查和反饋。預計這兩個捷運站的房屋單元數為800到900個。

為了幫助灣區解決住房危機，捷運局已設定了一個目標，即到2040年，在車站周邊土地上，建造7000套可負擔房。柏克萊也發表了雄心勃勃的規畫。希望在2031年前，全市建造9000個新住房單元。