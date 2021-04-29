加州疫苗系統各自為政 難追蹤第2劑施打預約

數據顯示，有許多民眾沒有依約接種第二劑新冠疫苗，但難以實際追蹤。（Getty Images）

數據發現，數百萬美國 民眾預約第二劑疫苗 後並未現身接種，但加州 無法統計出確切的人數，因為加州的疫苗接種系統眾多且各自為政，很難對這些民眾進行追蹤。

聯邦疾病防治中心（CDC）的數據顯示，截至4月9日，美國超過500萬已接種第一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的民眾沒有依約前往接種第二劑疫苗。

公共衛生專家認為，民眾可能對接種第二劑後可能產生明顯的疼痛和副作用感到害怕，或是覺得必須向公司請假或要安排交通很麻煩。另外，部分接種單位早先因為疫苗短缺取消了民眾的第二劑預約，也可能是原因之一。

民眾放棄接種第二劑疫苗的趨勢讓傳染病學家和公共衛生官員感到憂心，因為證據證明，只接種一劑會縮短保護期限，免疫反應會較弱，感染變種病毒的風險也會提高。

加州新冠疫苗專案小組（COVID-19 Vaccine Task Force）發言人賈耶戈斯（Sami Gallegos）表示，加州衛生廳正在追蹤有多少加州居民沒有接種第二劑，但目前還沒有數據可以提供。

CDC 3月公布的數據指出，在美國疫苗接種工作展開的頭幾周接種第一劑的加州居民當中，約3.8%的人沒有接種第二劑。不過，有人質疑這些數據的正確性。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「有些人接種兩劑的地點不同，這些接種站不會互相通知，如此就產生有兩人只接種一劑的紀錄。我不知道這樣的例子有多少，但鑑於接種過程的不協調性，我認為這些數字存在偏差。」

如果有人錯過第二劑預約，加州疫苗接種單位並不會追蹤查證這個人究竟只是單純沒有打第二劑，還是選擇到其他地點打第二劑。沙特醫療集團（Sutter Health）表示，除非民眾自己透露，否則無從得知他們是不是到其他地方打第二劑。

舊金山衛生局發言人桑契斯（Noel Sanchez）也表示，目前並沒有追蹤民眾是否錯過第二劑預約的集中管理流程，希望這些分散的數據最終能輸入加州疫苗註冊局（California Immunization Registry）的系統中。