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中文學校聯合會學術比賽 147人領獎

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會學術比賽改為網上舉行，並在僑教中心停車場舉辦頒獎典禮。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會學術比賽改為網上舉行，並在僑教中心停車場舉辦頒獎典禮。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會每年都舉行學術比賽，讓各校學生跨校競賽。今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，比賽改為網上舉行，但學生的報名以及參與還是相當踴躍。在激烈的比賽後，本次共有147位學生得獎，中文學校聯合會在南灣華僑文教中心停車場舉行頒獎典禮。為了防疫並保護大家的健康，採取分流、戴口罩與保持社交距離的方式進行。

此次比賽分為國畫、西畫、毛筆書法、鉛筆書法、國語演講、粵語演講、國語朗讀比賽，粵語朗讀比賽，CSL/CFL朗讀比賽等多個項目。因為項目眾多，共分為兩天舉行。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙表示，疫情雖然因疫苗的普及而漸有疏緩，但聯合會依然在安全第一的原則下，希望高規格防疫，採分批分流方式，讓得獎者依序前來領取獎盃與獎狀。大家都非常遵守規矩，全程戴口罩，並保持適當距離，整體的秩序井然流暢，非常感謝學生、家長以義工們的配合。

包括金山灣區華僑文教服務中心閻樹榮、副主任徐廣梅都前往致意，並頒發獎盃與獎狀。閻樹榮指出，中文的學習非常重要，希望所有得獎的學生再接再厲，保持學習的精神，並且增加學習的信心，更進一步學好中文以及中華文化。

加州 疫情 防疫

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