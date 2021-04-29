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AB 1509法案遭反彈 李天明：加刑制度存種族歧視

記者陳程威／聖荷西報導
李天明就社區裡針對AB1509法案的議論作出澄清。（記者陳程威／翻攝）
李天明就社區裡針對AB1509法案的議論作出澄清。（記者陳程威／翻攝）

針對最近亞裔社區內部流傳的關於AB 1509法案的議論，AB 1509法案提案人，代表矽谷的州議員李天明（Alex Lee）28日舉行記者會，介紹了AB 1509法案將要實施的目的與達到的效果，以及現存加刑制度所造成的種族歧視等。

李天明表示，AB 1509不會減輕刑期，受刑人仍然要接受他們應得的刑期。他強調，AB1509的全稱是「反種族歧視量刑改革法案」（Anti-Racism Sentencing Reform Act）。

他說，在持槍犯罪加刑的案件中，有色人種占據了加刑總人數的89%。持槍加刑不成比例的針對了包括亞裔在內的有色人種。

 「修復正義」（Re:Store Justice）的執行主任柯翰（Adnan khan）表示，當人們在談論反對種族歧視以及呼籲停止反亞裔仇恨犯罪時，應該同樣注意到作為國家的系統性的暴力。尤其是針對包括亞裔在內的有色人種的不成比例的長期監禁。

李天明表示，加重刑期並不能夠給社區帶來真正的安全。

亞裔受刑人支持委員會（Asian Prisoner Support Committee）的王本（Ben Wang，音譯）也指出，加重刑期並不會讓社區更加安全，只會把人們丟入絕望的深淵之中。有研究表明，每加重一年刑期，就會增加47%的再犯機率。

同時，美國是世界上在押受刑人最多的國家。柯翰表示，有多達4萬的加州民眾被判處10年以上的重刑。

大量的受刑人與長時間的刑期也造成了嚴重的財政負擔。李天明表示，若AB 1509最終成為法律，將為加州納稅人每年節省高達30億元的支出。而這些資金都可以用以投資於以社區為中心的建設中來，包括更多可負擔的住宅，對於青少年更多的支持以及社區服務計畫等。

亞美公義促進中心的譚傑明（Benjamin Tran）表示，既然多年以來舊有的加重刑期的政策並不能使得社會變得更加安全，社會就應該從舊有政策中轉移出來。

柯翰也從自己的親身經歷表示，當自己17歲從高中輟學後無家可歸流浪在街頭的時候，並沒有任何政府機構主動為其提供幫助。但是當他誤入歧途參與犯罪的時候，執法部門馬上就介入了。

他指出，如果當初有人能夠在他無家可歸時提供幫助，或許就會是另外一番結果了。「我在犯罪後的每一天都為我自己的罪行後悔。」

王本表示，受刑人與更生人也應該看到未來的希望。有許多亞裔受刑人經過幫助都成功融入社會，為社區做出了自身的貢獻。

有色人種不成比例的佔據了持槍加刑案件中的89%。（加州矯正屬數據）
有色人種不成比例的佔據了持槍加刑案件中的89%。（加州矯正屬數據）

亞裔 種族歧視 加州

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