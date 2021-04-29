後疫情怎自我照顧？ 中醫師黃麗雪線上談養護

聖荷西急難救助協會主辦「後疫情的中醫照顧」講座，由中醫師黃麗雪主講。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 嚴峻，北加州聖荷西 急難救助協會主辦「後疫情的中醫照顧」，由中醫師黃麗雪主講，介紹中醫在頸、肩、腰等部位的自我照顧，以及疫情與慢性病的關係。此外，黃麗雪也介紹新冠肺炎目前的情況，以及身體的養護觀念，並建議民眾培養良好生活習慣，保持身體的免疫力。

僑教中心主任閻樹榮、費城僑務委員謝己、北加州僑務委員李文雄、愛爾蘭急難救助協會長Angel Chong，以及聖荷西急難救助協會會長李漢文僑務委員、第一副會長韓中芬、顧問李萍萍等人都上線致意。

閻樹榮指出，聖荷西急難救助協會長期以來服務社區，提供僑胞與遊客急難救助的服務。同時，自疫情開始以來，也在社區協助防疫，除了購買口罩贈送給僑胞以外，還舉辦多場健康講座，提供多元資訊。

李漢文表示，急難救助協會經常協助處理台灣人來灣區時發生的急難事件。但這次疫情影響劇烈，已持續一年多，大家的身心都受到很大傷害，有些人甚至出現憂鬱、失眠等情況。而中醫這種傳統醫學就是很好的調整方式。

李漢文也指出，由於後疫情時代將開始，疫情的變種以及疫苗本身的不確定性及風險，都影響大家的心情，因此在講座中邀請安排水晶缽的音樂欣賞。水晶缽是由不同的水晶礸石製成，透過不同的聲音及音頻的組合，幫助大家的心情舆情緒自然沈殿與釋放。

黃麗雪指出，新冠肺炎突如其來，2020年成為名副其實的「鼠年」，大家都像老鼠一樣盡量躲在家中。事實上，要對抗疫情、保養身體，捍衛人體的免疫系統非常重要，睡好覺、適量運動、按摩、適量攝取人參、補充維他命C、E，勿濫用抗生素、保持良好人際關係等，都有所幫助。有些人喜歡喝酒，但酒類熱量高，對身體也不是很好；即使紅酒有一定的好處，然而每天不要超過一杯。

此外，在心情的調適上，最好盡可能笑口常開，保持愉悅。另外，有信仰、培養寫日記的習慣、日行一善，有機會可以出遊放鬆等，也都是增進免疫力的好方式。