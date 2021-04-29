密爾比達遊民安置公寓傳凶案 居民憂治安

「家居鑰匙」（Homekey）遊民安置公寓再度引發爭議。（記者李榮／攝影）

密爾比達上周發生一宗凶殺案，引起社區民眾討論。由於密爾比達每年發生凶殺案件甚少，再加上這次發生的地點是在州府補助的「家居鑰匙」（Homekey）項目遊民安置公寓，更引發部分社區民眾的不滿。

依照密爾比達警方的資料指出，案件發生於23日凌晨2時29分，22歲的聯合市居民沙谷拉（Elijah Segura）打911報案，自首他傷害了一名22歲女性舒特（Natalia Smüt）。警方在三分鐘之內趕到。舒特雖被送醫搶救，但仍宣告不治。舒特本身是跨性別者，因此LGBTQ的支持組織也發出聲明哀悼。

該事件在社區引起廣泛討論。密爾比達社區人士、前學區 委員李建源指出，密市的凶殺案件很少，每年常只有一、兩宗，有時候甚至一宗都沒有，相當安全。但這次發生凶案，且案件的地點就在「家居鑰匙」的所在地，也等於落實先前社區人士擔心的「遊民的增加會帶來治安問題」。特別是近來密爾比達的遊民人數明顯大增，更讓社區人士不安。

「我覺得我們送出了錯誤的訊息，像是要給免費的住房、資源補貼，等於很多非密市居民都搬來。」李建源指出，並非是針對特定的個案，但是家居鑰匙的計畫本來就有欠討論與考慮。少數人認為反對家居鑰匙密爾比達計畫的人的觀念只是「鄰避」（NIMBY，不要在我家後院），然而，其實大家是希望要有整體的策畫，如果是原本社區人士需要幫助，當然應該協助，但並非是讓各地的遊民前來密爾比達。

另一位社區人士Aaron Chang指出，他住的地方就離家居鑰匙計畫不遠，很難想像政府做決定如此草率，且該項目地點就在住宅區附近，也原本是鄰近區塊中，環境最好的住宅區之一。他認為治安事件是一個警訊，應該進一步的通盤檢討政策。