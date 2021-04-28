加州缺水問題嚴重 東灣恐進入乾旱狀態

加州多地乾旱，節水措施也相繼出台。（美聯社）

因為連年的冬季雪水不足等原因，今年加州 缺水乾旱問題嚴峻，已經有不少地方都宣布進入乾旱狀態。在灣區 ，東灣官方也料將宣布進入乾旱狀態的第一階段。

東灣水利局（EBMUD）的董事會將會在27日召開會議。屆時局方的職員將會向董事局提交今年的水資源儲備使用以及缺水相關的報告，以及對是否做出進入乾旱狀態的決定提出建議。

東灣的用水來自包括儲備、水槽（aqueducts）以及其他的一些儲水、分流的系統。其中部分的水源是來自於塞拉山（Sierra）的融雪、流入莫克倫河（Mokelumne River）的水。水利局解釋，今年的水資源不夠主要是因為積雪融化匯入河流的流水不足，無法趕上居民的使用和儲備需求。

具體而言，莫克倫河的水流大約是以前平均水平的53%，而水儲備也只有以前平均水平的69%。

董事會也將考慮是否要從沙加緬度河中「調水」，來緩解東灣的乾旱問題。這樣的做法也並非新事，以前在乾旱時期，也曾經有過這樣的調水行動。

上周，北灣馬連縣水利局（MMWD）已經提前宣布了進入水資源短缺的緊急狀態 。這也是整個灣區首個宣布進入乾旱預警的地區。進入這個緊急狀態之後，當地也將開始實行水資源的節約措施。

馬連縣水利局發言人貝丁（Jeanne Mariani-Belding）說，水利局的董事會在4月20日通過了決議之後，部分的節水措施將會強制（mandatory）執行。像是多項用水的禁令都將在5月份開始生效，包括洗車商業，強力沖洗大樓和房屋，沖洗人行道等。5月20日起，高爾夫球場的灌溉也會受到限制，只能澆灌植被等。對於戶外的灌溉，董事會則並沒有提出禁令，但是表示會在未來兩周之後再來商議這個話題。