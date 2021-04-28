學者：台海軍事平衡已變 美難攔截中國兩棲作戰

國防部情報和安全副部長辦公室軍力分析師桑普森表示，今天台灣沒有很多選擇可以與中國對稱競爭，尤其是在軍事方面。（視頻截圖）

在27日的柏加大東亞研究院論壇上，聖地牙哥加大全球政策與戰略學院實踐教授托馬斯（Robert L. Thomas, Jr.）表示，台灣 海峽的軍事平衡已改變，美國 軍力攔截中國 兩棲作戰穿越、攻擊台灣的時代已終結。若解放軍傾其所有，針對台灣快速軍事行動，台灣的防禦處於一個非常艱難的位置，不會持續很長時間。

托馬斯說，他在2013年到2015年擔任過第七艦隊司令，當時可能只是不想承認一些軍事平衡的變化。「如果你是美國聯合部隊司令，以為可以用任何有意義的方式在台灣海峽攔截軍事力量，以為可以攔截中國兩棲作戰穿越攻擊台灣海峽，那些日子已過去了。針對解放軍武力攻台，美軍將不得不從軍事角度做出反擊和回應。美軍的成本，取決於反擊的力度。」

國防部情報和安全副部長辦公室軍力分析師桑普森（Gary Sampson）表示，在馬英九擔任總統時，兩岸經濟關係密切，貿易價值約為1100億，外交關係處於休戰，台灣邦交國有22個。自從2016年台灣政黨交替後，兩岸處於競爭，台灣邦交國降低為15個。2009年，台灣多人首次持有獨立身分，區別於認為中國人的身分。隨著幾代人在台灣長大，多數人開始認為自己主要是台灣人。

另方面，中國主席習近平上台後，採取不同的方法，打造中國軍事力量。中國目前有世界上最大型的海軍，飛機最近常進入台灣的防空識別區。過去的周末，習近平參加了三艘海軍三型主戰艦艇的交接儀式，其中的兩棲艦，基本上與美國海軍和海軍陸戰隊出動的一些最大的艦隊艦艇相當。台灣也在從徵兵過渡到志願入伍，同時希望能夠花足夠的資金防禦中國武力攻台。今天的台灣沒有很多選擇可以與中國對稱競爭，尤其是在軍事方面。如果中國現在想打，就可以攻台。對台灣來說，這將是一個糟糕的日子，幾乎是全方位的。

葛來儀表示，台灣兩次試圖發展核武器，被美國叫停。當美國和中國就台灣構成的行動威脅達成一致時，戰爭的風險通常較小。北京和美國採取的行動是為了控制潛在的危機，並防止其加劇。「如果台灣真的試圖發展核武器，可能會引發中國的攻擊，但我認為不會到達這個地步，因為美國會叫停。」