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專家：中國最終目標不是武力攻台 而是避免台灣獨立

本報記者／柏克萊報導
知名中國問題專家葛來儀表示，中國最終目標不是武力攻台，而是避免台灣獨立和分裂。因為發動戰爭有兩大風險。（視頻截圖）
知名中國問題專家葛來儀表示，中國最終目標不是武力攻台，而是避免台灣獨立和分裂。因為發動戰爭有兩大風險。（視頻截圖）

柏克萊加大東南亞研究院27日舉行論壇「台灣海峽的安全機遇與挑戰」。知名中國問題專家、華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，中國最終目標不是武力攻台，而是避免台灣獨立和分裂，啟動政治關係的談判。發動戰爭有兩大風險，首先是失敗的風險，會影響中國共產黨統治的合法性，影響習近平本人作為黨的總書記和軍隊領導人的地位。其次，還有與美國發生重大戰爭的風險。中國未準備好與美國進行重大戰爭，此舉代價高昂，或致習近平軍事現代化、主導關鍵戰略技術等雄心勃勃的國內目標受挫。

台若被統 美有利害關係

葛來儀表示，台灣是唯一真正的華人民主國家，是中國大陸人民看到華人民主可以成功的一個典範，與美國價值觀相同，還擁有關鍵的半導體供應鏈。盟友密切關注台灣，也是對美國信譽的一個考驗。美國沒有對台灣的條約承諾，但還有其他幾個盟友，如日本、南韓和澳洲。「若中國攻擊台灣，而美國不介入防禦，美國盟友可能會將此納入自己的戰略和政策決策中，這將導致一系列的影響，削弱美國在該地區的影響力。對於防止中國使用武力或脅迫手段來迫使台灣人民被統一，美國有利害關係。」

美國與菲律賓在南海附近聯合軍事演習。(Getty Images)
美國與菲律賓在南海附近聯合軍事演習。(Getty Images)

葛來儀表示，美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philips Davidson）提醒國會，中國大陸可能會在未來六年內入侵台灣。人們越來越擔心由於中國能力的不斷增強，美國在台灣海峽的威懾力會受到削弱。不過，軍事因素是關鍵，卻不是評估可能性時需要考慮的唯一因素。中國是在為北京對台灣進行心理戰和恫嚇。台灣議題，首先是一個政治問題，其次，是一個軍事問題。中國長期以來一直使用「灰色地帶」戰術來消磨台灣的信心並阻止其獨立。在引發美國軍事反應的門檻之下，中國已升級一些戰術，如軍事、外交和經濟杠杆，對台灣構成更大的威脅，損害經濟繁榮。

中國任務 防獨而非統一

葛來儀說，即使中國人民解放軍有能力或即將有能力奪取和控制台灣，也有必要指出，中國不會簡單地入侵。因為代價相當高。如果你是中國領導人，坐鎮中南海，須考慮許多其他因素。一個是攻台失敗的風險。失敗對中國共產黨統治的合法性的影響，以及對習近平本人作為黨的總書記和軍隊領導人的地位的影響。台海戰爭還有與美國發生重大戰爭的風險，中國還沒有準備好與美國進行重大戰爭。如果這樣做，當然會付出巨大的代價，會讓習近平雄心勃勃的國內議程受挫。他希望2035到2049年，中國實現軍事現代化。到2049年，中國成立100周年時，中國擁有世界一流軍隊，可與美國同台競技。習近平的其他目標包括，主導21世紀的關鍵戰略技術，讓中國更加自力更生，擁有更大的軟實力。如果中國和美國爆發戰爭，所有這些目標都會受挫。

「中國在台灣問題上的緊迫和首要任務是防止台灣宣布獨立，而不是要在短期內實現統一。當然，統一台灣，是一個較長期的目標，但習近平並沒有表現出現實現統一的緊迫性，且把上述目標置於危險之中。台灣問題在中共看來，最終是對其自身合法性的威脅，而不是一個可以抓住的機會。這意味著，對台政策，實際上是涉及想避免什麼，而不是想實現什麼。」

中國目標 啟動兩岸談判

葛來儀說，習近平最近在台灣對面的福建省訪問，發表了關於促進與台灣經濟一體化的聲明，但沒有訪問前線的解放軍部隊，沒有發表需要在短期內統一的言論。中國上個月的計畫，也重申兩岸和平發展的政策方針。

她認為，中國的最終目標不是入侵台灣，而是在中國和台灣當局間啟動個進程，就雙方的政治關係進行談判，最終希望在沒有軍事衝突的情況下實現融合。即使中國可能對收回台灣的能力失去信心，但他們還未斷定現有政策已失敗，這可能發生在未來的幾年中。

柏加大東亞研究員27日舉行論壇，討論台灣海峽的安全機遇與挑戰。（視頻截圖）
柏加大東亞研究員27日舉行論壇，討論台灣海峽的安全機遇與挑戰。（視頻截圖）

如果解放軍的能力繼續增長，同時中國斷定無法和平地實現統一，就可能是一個非常令人擔憂和危險的時刻。「我相信中國有紅線，如美國在台灣部署軍隊，或台灣宣布獨立、就獨立公投。但美國和台灣不太可能跨越紅線。台灣的領導人蔡英文很審慎，在支持維持現狀方面一以貫之。」

中國 台灣 美國

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