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疫情未平 內華達州火人祭 今年再喊卡

編譯組／綜合27日電
火人祭2021年內華達州北部沙漠中的節日取消。(美聯社)
火人祭2021年內華達州北部沙漠中的節日取消。(美聯社)

火人祭組織者27日宣布，鑒於COVID-19疫情，他們將連續第二年取消計畫夏天在內華達沙漠舉辦的年度反文化節。

這個位於舊金山的組織在其網站上發布視頻，稱有太多的不確定因素無法及時解決，因此無法按計畫於8月26日至9月3日在里諾以北100哩（160公里）的沙漠上舉行活動。

火人祭組織首席執行官古德爾（Marian Goodell）說，作出這個「艱難的決定」是「基於我們所掌握的最佳信息」。

「我們理解人們當下對社區的需求尤為強烈。而建設社區是火人最擅長的事情。但我們同時也認識到疫情還沒有結束。」她說，「我們已經決定將精力集中在建設黑石市2022年。」

「里諾公報」周二在其網站上首次報導了這一消息。該集團說，這一決定是基於對各種組合因素的考量，而不是單一的問題。

聲明說：「儘管在美國我們可能感覺到負擔減輕了，可以看見隧道盡頭的光亮了，但我們仍然處於疫情中，待定的不確定因素不可能在我們有限的時間內得到解決。」

古德爾本月早些時候說，如果決定繼續舉辦該活動，他們會考慮要求與會者證明他們已經接種了COVID-19疫苗。組織者撤回了早先的聲明，表示他們已經決定視接種為必須。

這個有35年歷史的節日會吸引多達八萬人來到沙漠，今年原本計畫的人數上限為約6萬9000人。

古德爾說，他們仍然打算在世界各地舉辦當地的活動，通常於勞工節前一周開始，以最後焚燒大型木製人像為高潮。「我們不是在取消火人祭，只是不舉辦黑石城的慶祝活動。」她在27日說，「我們要在線上和線下慶祝燃燒周。」

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