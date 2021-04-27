帕迪拉提「全民大學法案」 減少高昂成本

帕迪拉等民主黨聯邦參議員提出「全民大學法案」。（本報檔案照）

在數百萬加州學生難以支付飛漲的大學學費之際，包括代表加州的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）在內的一群民主黨議員公布了一項名為「全民大學法案」(College for All Act)的全新提案，旨在減少高等教育的高昂成本。

「全民大學法案」將使社區大學和職業學校對所有人免費，同時四年制的公立大學和非營利的為少數族裔服務的院校，將會免費對所有家庭年收入低於12.5萬元的學生開放。同時該法案將對2021-2022學年的聯邦佩爾獎助金（Pell Grant）上限增加一倍，達到近1.3萬元，並將資格申請資格擴大到「夢想生」（Dreamers）。同時該法案還將增加對低收入學生、家庭第一代大學生、以及身心障礙學生的補助。

據法案介紹，該項計畫的資金將來自新的對於華爾街 資本金融活動的新型徵稅，包括股票交易、債券和衍生品交易等。據估計，對於華爾街金融活動的新稅將在未來10年內籌集高達2.4萬億元的資金。無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，每年都有數十萬的優秀年輕人因為經濟問題而放棄高等教育的情況不能再持續下去了。他同時表示，在2008年的金融危機之中，是全美的中產階級拯救了華爾街，「現在是華爾街回報的時候了。」

帕迪拉表示，作為家中的第一代大學生，他自己深知人們在獲得高質量可負擔高等教育方面所面臨到的障礙。他表示，每一個人都應該有機會實現美國夢，而不必在高等教育以及高額的債務之間做出選擇。

直到上世紀70年代，公立高等教育在加州都被視為一項民主權利。早在19世紀，加州大學 早在建立初期就免費對民眾開放。直達1956年，加州大學依然對加州居民免學費開放。但隨著州政府對於公立教育經費的縮減，加州大學的學費也不斷飆漲，逐漸也開始了收費。根據州議會一份在2017年所發佈會的報告顯示，加州大學學費相比1960年代增長了10倍。

由於高昂的學費導致許多接受高等教育的年輕人一畢業就背負了高額的學生貸款。根據教育部 的數據，超過4200萬民眾目前持有聯邦學生貸款，總額高達1.5萬億元，社會上要求削減高等教育學費，免除學生貸款的呼聲也日漸高漲，包括麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在內的眾多政治人物要求政府免除學生貸款。同時，在去年，德州大學奧斯丁分校（UT Austin）就宣布將會對在家庭年收入6萬5000元以下的學生免除學費。