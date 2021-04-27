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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

北加中文學校聯合會 探討讓教學更有趣

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會舉行教學研討會，讓老師們精益求精，增進教學技巧。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會舉行教學研討會，讓老師們精益求精，增進教學技巧。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會舉辦第三場教學研討會，共有100多位來自各地的老師報名參加。這次研討會的主題是「轉角遇到寳、武功秘笈大串燒」，由教育組組長吳季芳和洪良玉合作策畫，邀請四位有實戰經驗的老師傳授他們的武功秘笈。聯合會並指出，年度的教師研習營將於7月中旬舉行，希望有更多老師報名參加。

華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅上線勉勵參與學員。閻樹榮致詞時表示，雖說「師父領進門，修行在個人」，但聯合會總是不斷精進老師的教學技巧，確保每位老師都有一身真本事，「這次再度舉辦教學研討會，並請到教學界的F4傳授獨門絕技，用心良苦。」徐廣梅也感謝聯合會在疫情期間，還是不間斷辦理各式研討會，佩服所有老師不斷學習的精神，也相信老師的學習成果都非常有收獲，如入寶山、滿載而歸。

當日的四位老師學有專精、各有所長。師大科班出身，擁有40年經驗的李佳蓉介紹如何不用花俏的軟體工具，而只用最基本的電腦操作就變化成有趣好玩的中文課；楊淑惠老師則教授如何針對低年級學生，以互動遊戲式的學習來培養自主學習的能力；溫淑齡老師則是針對非母語班學生設計課程，用兩種語言教學，使學生在整體語言能力和文化學習上進步。

劉麗鋓老師則是用深入淺出的方法，強調文化在學習中文上的角色，增進學習的效率。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙表示，這次研討會除了知性的教學外，也安排了較為輕鬆的節目，並且透過「團體獎」、「幸運獎」鼓勵參加的老師們。

她並表示，聯合會將於7月15日至18日舉行年度教師研習營。今年的教學設計多元、師資陣容豐富，正在緊鑼密鼓的籌備中，希望校長、老師拭目以待，並且踴躍報名。因為新冠肺炎疫情的關係，研習營原則上採混合方式進行，課程部分大部分在線上舉辦，具體舉辦情況依照疫情的狀況，還在評估中。

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