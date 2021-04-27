美各地小鎮「發獎金」 要搶遠距工作新住民

遠程工作者被支付兩萬美元以搬遷到美國的小城鎮。（美聯社）

美國 各地的小城鎮正向新的遠程工作者傳遞一個信息：我們會付錢給你，讓你搬到這裡來。

從緬因州到密歇根州，各社區都在為遷來並至少住滿一年的州外人士提供高達兩萬美元的現金和福利獎勵，並允許他們遠距離繼續現有的工作。除了錢之外，生活上的便利是主要誘惑因素，這包括較慢的節奏、可負擔得起的住房、較少的交通、接近自然的機會、緊密的社區。

對於城鎮和縣城來說，花錢讓他們的人口多樣化並促進他們的經濟是非常值得的。新居民會光顧當地的餐館和商店，交稅，送孩子入學，並積極投身於公民活動中。

推動這些獎勵計劃的是全國性的在家工作的趨勢。根據Gartner最近的一項調查，幾乎一半的公司現在計畫允許全職遠程工作；幾乎三分之一已經在家工作的加州 人說他們想永久地保持遠程工作。

「這是新的勞動力趨勢和地理偏好轉變的一個神奇的戰略交叉點，」Intuit公司前首席執行官布史密斯（Brad Smith）說。他和妻子正在資助一項名為Ascend WV的項目，為搬遷到西弗傑尼亞州的人提供1萬2000美元現金，一年的免費戶外活動以及聯合辦公空間。

始於2018年底的塔爾薩遠程是最大的項目之一，已經向700多人支付了1萬美元，搬到俄克拉荷馬州 東北部城市。它希望今年能再增加750名「成員」。

45歲的羅伯斯基（Stephanie Robesky）是「一個徹頭徹尾的加州女子」，幾年前幾乎沒有聽說過塔爾薩。但她厭倦了舊金山不斷上漲的房價、社會問題和交通；造訪了塔爾薩後她被這個城市的設施所震撼，在屋崙的雇主同意讓她遠程從事產品管理的工作，於是她在2019年春天搬了家。

現金的誘惑對每個人來說都是不夠的。聖勞倫索的伊萬和布魯克（Ivan and Brooke Lugo）一直在考慮搬遷。他說：「我們可以搬到其他地方；我可以做與辦公室裡一模一樣的工作，並過上更高質量的生活。」

「突然間，數百萬人被從他們目前的位置解放出來，」MakeMyMove.com的聯合創始人霍克（Evan Hock）說。「這是一個獨特的機會。隨著競爭的加劇和社區對這些人的經濟價值的認識，這些獎勵措施會變得越來越豐富」。