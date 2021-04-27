單月投進85顆3分球 柯瑞自信：我就是世界最強射手

柯瑞三分繼續創造新紀錄，4月投進85顆三分，為NBA最多。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 25日晚以117比113險勝沙加緬度國王，取得兩連勝，西區排名距離第七的拓荒者僅剩1.5個勝場差，極有希望衝擊季後賽 的附加賽。柯瑞 21投11中，三分14中7，砍下37分7籃板4助攻。柯瑞三分繼續創造新紀錄，4月投進85顆三分，打破籃網球員哈登（James Harden）的82記三分紀錄。他賽後自信滿滿的表示，當他在場上之時，感覺自己是世界上最強射手，但還是要投入訓練，變得更強。

柯瑞4月場均38.2分，投籃命中率為52.9%，三分命中率為47%，他此前還刷新另一紀錄，21次單場投進10個三分以上，為NBA最多。

總教頭柯爾說，難以用語言描繪柯瑞的比賽，所以不再嘗試。「我請你回到過去，不知道是否在三、四場比賽前，看看我當時的評論，今晚可以重複用這些。不知道還能說什麼，他的投球令人難以置信。我已經用過這些稱讚的短語了，但還得繼續用。只要他打出這樣的表現，你們還會繼續提問，我必須繼續類似的回答。」

柯瑞說，比賽最好的部分，是不關注結果，只關注過程。「最近表現並不會讓我自大的認為，自己是世界上最強射手，就不能變得更好。我更加熱愛比賽過程，付出加倍努力來完善球技，投入訓練，找到新方法，變得更強。」

對於單月投進85個三分的表現。柯瑞說，自己知道這是一個新紀錄，當他投籃時，不會去想過去的比賽做了什麼。「每場比賽都是一次重新開始。再一次有機會展示自己的信心和節奏。你不會真的去想，哦，上場比賽投中10個三分，這場也要大展身手。關鍵是自己不斷投籃，堅持下去。」

隊友格林也稱讚說，柯瑞過去一個月的表現難以置信，「他今晚投中的幾個球，讓籃筐看起來就像大海一樣大。還有他領導球隊的方式，也讓人吃驚。他的得分只是領導力的副產品。他每天晚上在場上給球員們樹立榜樣。用言行舉止領導大家，每天在舉重室訓練，籃球只是副產品。」

格林拿到8分14籃板13助攻。他賽季場均助攻數8.8個，為聯盟第三。格林說，數據很不錯，但並不讓他吃驚。「我覺得自己是聯盟中傳球最好的球員之一。」

勇士目前戰績31勝30負，排名第十，距離第七很接近。NBA規定，第七到第十名要為季後賽的兩個名額打附加賽。格林說，他希望球隊在積分榜上獲得盡可能高的排名。「如果我們能努力表現，爬到西區前六名，那會很好。」