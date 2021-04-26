失醫德！涉用假藥牟暴利 金山美容醫師恐囚3年
警方表示，舊金山一名專長於美容注射的醫師因替病人注射號稱可以減少皺紋的假藥，面臨聯邦大陪審團起訴。
聯邦檢察官辦公室與美國食品與藥品管理局 (FDA) 指控專長美容注射持照醫師克拉克(Lindsay Marie Clark) 從國外購買據稱可取代美容藥物Botox 與 Juvaderm 的假藥。
FDA 已批准Botox 以及Juvaderm ，可是並沒有批准克拉克醫師從國外購買的藥物。
聯邦大陪審團於4月1日提出起訴書，然全案直到23日才對外公布。克拉克醫師至少早已在2015年起即在舊金山與聖馬刁縣等地執業，診所名稱為Entrada Medical Group，之間也開辦過兩個診所，店名分別為Physicians Youthful Resolutions 以及Enhance Medical Group。
克拉克24日並沒有回覆記者查詢電話。
根據起訴書，克拉克購買、採用這些非法藥物至少已有四年之久。她一共花了27萬951元購買這些藥物，然後從顧客收取共106萬9880元醫療費。
聯邦大陪審團起訴書指出，克拉克指示診所員工掩飾這些偽藥的真正藥名，然後於病人同意書中寫上FDA批准的藥物名稱，並要求病人簽名。
起訴書稱，克拉克有時會使用真藥，可是無論使用真藥或者偽藥，克拉克都是對顧客索取FDA通過真藥Botox與Juvaderm的藥錢。
克拉克面臨聯邦檢察官所提參與州際之間假冒藥物商業活動，以及試圖欺詐、誤導病人。克拉克將因這些罪名，面臨三年聯邦監獄囚禁，以及高達一萬元罰款的刑罰。
克拉克已於23日出庭過堂，目前仍遭警方拘押，下次出庭時間為6月4日。
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