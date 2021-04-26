失醫德！涉用假藥牟暴利 金山美容醫師恐囚3年

舊金山專長於美容注射的醫師克拉克因注射假藥，面臨聯邦大陪審團起訴。圖為注射Botox美容藥物示意圖，並非文中所述的醫師。(Getty Images)

警方表示，舊金山 一名專長於美容注射的醫師因替病人注射號稱可以減少皺紋的假藥，面臨聯邦大陪審團起訴。

聯邦檢察官辦公室與美國 食品與藥品管理局 (FDA ) 指控專長美容注射持照醫師克拉克(Lindsay Marie Clark) 從國外購買據稱可取代美容藥物Botox 與 Juvaderm 的假藥。

FDA 已批准Botox 以及Juvaderm ，可是並沒有批准克拉克醫師從國外購買的藥物。

聯邦大陪審團於4月1日提出起訴書，然全案直到23日才對外公布。克拉克醫師至少早已在2015年起即在舊金山與聖馬刁縣等地執業，診所名稱為Entrada Medical Group，之間也開辦過兩個診所，店名分別為Physicians Youthful Resolutions 以及Enhance Medical Group。

克拉克24日並沒有回覆記者查詢電話。

根據起訴書，克拉克購買、採用這些非法藥物至少已有四年之久。她一共花了27萬951元購買這些藥物，然後從顧客收取共106萬9880元醫療費。

聯邦大陪審團起訴書指出，克拉克指示診所員工掩飾這些偽藥的真正藥名，然後於病人同意書中寫上FDA批准的藥物名稱，並要求病人簽名。

起訴書稱，克拉克有時會使用真藥，可是無論使用真藥或者偽藥，克拉克都是對顧客索取FDA通過真藥Botox與Juvaderm的藥錢。

克拉克面臨聯邦檢察官所提參與州際之間假冒藥物商業活動，以及試圖欺詐、誤導病人。克拉克將因這些罪名，面臨三年聯邦監獄囚禁，以及高達一萬元罰款的刑罰。

克拉克已於23日出庭過堂，目前仍遭警方拘押，下次出庭時間為6月4日。