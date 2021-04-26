童振源：推動四大目標 創造僑務雙贏

童振源與灣區僑務諮詢委員視訊會議，重申僑務推動四大目標。（記者李榮／翻攝）

匯聚僑界能量，僑委會邀請美國 舊金山39位僑務諮詢委員舉行視訊座談，就僑胞關注的議題與僑委會相關業務單位討論，提供政策建言。僑委會委員長童振源、副委員長呂元榮，以及及主任秘書張良民等人都與會，座談全長兩個小時，僑胞互動熱烈 。

童振源感謝北美僑領對僑界的奉獻，以及在台灣 鳳梨認購，和太魯閣號事件上的熱心捐款。他重申上任後的施政理念，包括「運用新科技與模式擴大服務全球僑胞」、「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」、「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」及「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」等四大工作目標。並宣示要建立單一數位聯絡窗口與整合平台，同時希望僑委會「扮演槓桿支點的角色，撐起僑界與台灣」。

童振源進一步強調，僑務推動大致分成五項策略。第一，僑務工作數位化；第二，發揮數位功能讓資源整合平台化，擴大服務能量；第三，政府民間合作創造雙贏；第四，服務僑胞以需求為導向；第五，創新改革與活絡資源。

童振源也提到，僑委會持續推動的工作項目分成三大階段，第一階段是建構了單一服務的窗口，目前僑委會發行了32本台商服務手冊，匯聚相關資訊，提供海外台商發展所用。僑委會也成立急難救助協會內部溝通平台，作為僑委會與協會間相互聯繫及經驗交流之用。第二階段僑委會要搭建起九大平台，包括「全球僑務榮譽職交流服務平台」、「全球台商總會交流平臺」、「教育 交流服務平台」、「僑生交流服務平台」、「全球僑台商農業服務方案」、「全球僑胞遠距健康諮詢服務方案」、「全球新創企業交流服務平台」、「產學合作交流服務平台」、「技術服務平台」等。第三階段則是進一步彙整資訊，持續把能量擴大。

參加會議的海外僑領在會議中依序發言。有僑務諮詢委員拿出世界日報對童振源推廣華語文教育的相關報導，關心中華文化的宣揚。也有多位僑務諮詢委員關注僑教發展，以及雙語教育的問題，另外，有僑務諮詢委員提出回台隔離時間能否縮短、夫妻是否能同房隔離等疑問。

僑委會都解答疑惑，並強調會持續和國內相關各部會溝通。