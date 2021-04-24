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MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

李天明AB 1444提案 避免餐館被抽錯誤佣金

記者陳程威／聖荷西報導
李天明立法阻止第三方平台對餐館抽取錯誤佣金。（李天明官網）
李天明立法阻止第三方平台對餐館抽取錯誤佣金。（李天明官網）

新冠疫情已讓無數餐廳結束營業。根據Yelp發布的數據，自去年以來僅在加州，就有超過4萬家餐廳關閉。由於針對亞裔的仇恨以及排外情緒的發酵，中餐館和其他亞洲餐館在疫情之中受到的衝擊遠高於非亞洲餐館。根據Wompy的數據，全美有超過一半的中餐館因新冠疫情而關門。

代表南灣的加州眾議員李天明（Alex Lee）近日向州議會提交AB 1444案，已經通過了加州眾議會的「隱私和消費者保護委員會」（Assembly Privacy and Consumer Protections Committee）初步審核。AB1444法案要求外賣平台以及Yelp等推薦網站增加收費透明度，保護小型餐館不被錯誤收取費用。

李天明介紹，目前Yelp等推薦網站以及Grubhub等第三方平台，在消費者並不知情的情況下，向餐廳收取推薦佣金。 AB 1444將會要求推薦網站以及第三方平台為消費者提供更高的透明度，並確保餐館不被錯誤收取費用。

中餐館老闆老謝表示，疫情期間自己不得不開闢了多達五家的外送平台。據在老謝餐廳上班的曉晨透露，約有一半的餐廳營業額來自於第三方外賣平台。儘管灣區多個縣市已經開放了堂食，但是由於擔憂疫情，老謝仍然決定暫不開放堂食。由於第三方平台的高額佣金收費，老謝目前也只是勉力維持中。

李天明表示，「當電話通過這些第三方被轉移時，顧客可能沒有意識到他們打電話給當地餐廳訂餐。這可能會讓餐廳蒙受損失。」他表示，AB 1444法案將會保護社區的小型餐館。這項法案將要求第三方平台以及推薦網站只對產生訂單的通話收取佣金。

疫情 加州 中餐館

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