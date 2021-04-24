店內故意脫口罩對嬰兒猛咳 聖荷西女教師被起訴

去年6月新冠疫情嚴重之時，聖荷西一名婦女在Yogurtland對著嬰兒車內的嬰兒猛烈咳嗽，如今面臨審訊。（翻攝自警方影片）

去年6月新冠疫情 嚴重之時，聖荷西 一名婦女在Yogurtland對著嬰兒車內的嬰兒猛烈咳嗽，影像被攝影機錄了下來，引發眾人憤怒。婦女也被網友肉搜出來是南聖荷西Oak Grove學區 的員工。事件到現在有了最新發展，聖他克拉拉縣地檢官辦公室23日宣布，正式起訴這名婦女，且將於本月27日在聖荷西法院開庭審訊。

這起事件發生於2020年6月，當時新冠病毒疫情嚴重。60歲的婦女諾蘭德（Nancy Nordland），排隊時對後方推著嬰兒車的女子未保持社交距離感到不滿，故意脫口罩，並對嬰兒車內一歲的嬰兒猛烈咳嗽後離去。

這段影像被攝影機錄了下來，引起地方人士與網友的不滿，故意咳嗽的婦女也被肉搜出來，原來是在南聖荷西Oak Grove學區工作的員工。警方接獲至少十多人檢舉這個事件，因此前往學區與校長確認，諾蘭德的確是學區的老師。此事引起公憤，因她身為學校的老師，居然對幼童作出這麼失禮的舉動。諾蘭德也因此被停職。

事隔十個月，聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）23日發布新聞稿指出，地檢官正式起訴諾蘭德，27日將在聖荷西法院開庭審訊。羅森表示，在共同面對疫情的過程中，所有人都該試著多點同情心與耐心，用「負面情緒」對待別人家的小孩不僅不能被大眾接受，同時也是犯罪行為。

家住聖荷西的華裔媽媽陳春蓓表示，對此新聞印象深刻，當時疫情爆發才幾個月，出門人人自危，都非常緊張恐懼。尤其是亞裔，相當害怕他人的歧視或不諒解，因此看到這新聞時特別留心。尤其嫌犯還故意對幼兒咳嗽，十分惡意。如今這位不禮貌的婦女終於要被審訊，感到欣慰。