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學校陸續開放 華人家長仍不放心 考慮公立轉私立

記者江碩涵／南灣報導
疫苗開打後，不少學區陸續恢復實體上課，圖為公立學校外觀。（記者江碩涵／攝影）
疫苗開打後，不少學區陸續恢復實體上課，圖為公立學校外觀。（記者江碩涵／攝影）

疫苗開打後，不少學區陸續恢復實體上課。有南灣的家長表示，雖然自己與家人都打了疫苗，但近期疫情又開始轉差，感染人數增加，加上小孩目前還不能打疫苗，感覺還是有所風險，不知道公立學校上課情況是否穩定，還是讓小孩繼續就讀私立學校。也有佛利蒙學區的家長抱怨學校至今仍未開學，即便想讓小孩回去上課也無法，學區問題仍讓不少家長煩心。

金寶市居民李玉萍說，她的小孩目前一年級，金寶市學區雖然目前開放了每周兩天可以上實體課程，但只上到中午而已，其他時間都還是遠距離網路教學，她的小孩也因為長時間一直看電腦，視力轉差許多，因此今年開始就讓小孩直接轉為私立學校。

她表示，雖然每個月多了1500元的學費，但至少小孩可以上到實體課程，也能與朋友相處，對小孩身心發展較好，對家長來說也可以用金錢換取更多時間與空間，至少在家上班不會受到打擾。

李玉萍說，觀察學區的教學方法以及大家施打疫苗的狀況，她希望至少暑假前全民都打好疫苗、疫情也受到控制，如果學區能回到一周五天都實體上課，她考慮讓孩子秋季班時回到學區上課。

家住佛利蒙的劉慧娟說，至少其他學區還有混合式的實體上課等選項，佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District）至今仍不開放實體上課，讓他們的小孩受教權受損。她表示，佛利蒙聯合學區由於尚未與教師工會達成協議，至今仍無法開放實體上課，而她的小孩已經五年級了，等於整整一年都沒有受到實體課程的教育。

她說，雖然小孩比較大了能自主學習，但對於小孩來說，沒有辦法真實地與同學、老師相處，且許多需要實體操作的課程也沒有辦法上到，整整一年都白費了的感覺，實在很難過。劉慧娟表示，已與其他家長連署要求學區在4月26日前重開，否則將對學區採取法律行動。

東聖荷西學區家長林沂君則說，雖然東聖荷西也是採混合上課的方式，但由於區域學區分數不高，加上不相信混合上課方式對小孩有教學上的幫助，小孩今年秋季即將上一年級，趁勢直接幫小孩報名私立學校，感覺比較安心。

學區 疫苗 疫情

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