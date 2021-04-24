聖縣疫苗接種破百萬 西語及非裔社區仍面臨挑戰
聖他克拉拉縣府23日宣布，聖縣已有破百萬民眾至少接種了一劑新冠疫苗。超過62%的16歲及以上居民已經至少接種了一劑疫苗。已經有超過55萬居民完成疫苗接種，約佔160萬符合接種資格人口的三分之一。其中已有超過七成，總數過38萬的16歲以上亞裔民眾接受了至少一劑的疫苗接種。
聖他克拉拉縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，總人口過200萬的聖他克拉拉縣，達成破百萬的疫苗接種人數十分不易。「這是值得慶祝的時刻。」沃瑟曼感謝奉獻於疫苗接種工作的衛生工作人員。
「終於看到一條走出的疫情的清晰道路。」聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)談到百萬里程碑時刻，回顧了從去年12月開始的持續數月的疫苗供應不足的狀況。她同時呼籲，所有尚未接種疫苗的居民應該積極進行疫苗接種。
聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，如何讓符合接種資格的剩餘50萬人接種疫苗，將是聖縣疫苗接種工作的重點。對於社區中某些民眾存在的對於疫苗接種的遲疑態度，柯迪重申新冠疫苗的安全以及有效性。她呼籲，遲疑的民眾可以跟身邊已經接種疫苗的親朋好友進行溝通，同時也可以尋找專業人士進行答疑解惑。
同時，在疫苗的接種的公平性方面，西語裔以及非裔社區依然面臨著嚴重的挑戰。根據聖縣統計資料顯示，僅有約三成符合接種資格的西語裔民眾完成了至少一劑疫苗的接種。
聖縣副執行長盧納(Rocio Luna)表示，將通過疫苗接種站的開放時間，以及加強社區宣傳工作等促進相關社區的疫苗接種工作。
她表示，聖縣的社區疫苗宣傳人員已經累積成功為1.6萬名社區居民成功預約了疫苗接種。儘管亞裔總體疫苗接種人數與比例相對較高，但許多社會經濟弱勢的低收入工作者在疫苗預約與注射上仍然面臨著挑戰。對此，縣府表示，將會提供中文與越南文的疫苗預約專線予以協助。其中中文疫苗專線已在23日(周五)下午5時至7時間開放，電話號碼為408-970-2999。
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