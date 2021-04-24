前線無證客工人移民路難料 聯邦參議員力推法案過關

新上任不久的聯邦參議員帕迪拉提出的第一個法案，就是讓必要行業中的「無證客移民」能夠獲得一條移民之路。（視頻截圖）

疫情已經超過一年多。在眾多必要行業的前線工人中，「無證客移民 」（Undocumented immigrant）比比皆是。他們雖然未有合法永久居美的身分，但是依然在美國勞動力市場上占據一席之地。

新上任不久的聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla），在華府國會中提出的第一個法案，就是讓必要行業中的「無證客移民」能夠獲得一條移民之路。然而鑒於兩黨鬥爭，這條移民之路前景難料。

帕迪拉日前出席少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）的座談，談及自己提出這個法案的初衷。帕迪拉是少數族裔媒體服務中心的活動支持者，去年他還是加州州務卿的時候，也出席過座談呼籲大家積極參與人口普查。這也是他首次以聯邦參議員的身分來參加少數族裔媒體服務中心活動。

前任聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）當選副總統之後，帕迪拉順利接位，成為加州首位西語裔的聯邦參議員。

帕迪拉表示，自己是移民之子，所以第一個在國會的法案，就是要紀念移民工人的貢獻。他指出，自己在南加州長大，父親是廚師，母親則是清潔工人；許多的無證客前線工人的故事，都讓他想起了自己的爸媽。他說在疫情期間，大家都在感謝前線必要行業的工人，他們把冒著風險在工作，讓這個國家變得更好。

因此他強調，這些工人都應該獲得美國公民的身分。他預計這個前線行業中的無證客工人數量大約有500萬人。此外，他也認為推動這些無證客工人的移民之路，也有利於美國在疫情之後的經濟復甦。

然而，當前在國會中，參院兩黨勢均力敵。根據議事規則，民主黨籍的帕迪拉也需要爭取另外十個共和黨籍參議員的支持，這個法案才能盡快通過。然後傳統上而言共和黨人對於無證移民合法化的改革均是持反對態度，因此這條移民之路的前景也難以預料。

帕迪拉表示，自己會繼續推動法案，同時與總統拜登的白宮政府合作，推動移民改革。